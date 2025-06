Wilders wil nachtje slapen over laten vallen van extreemrechtse prutsregering

De extreemrechtse prutscoalitie staat op het punt van instorten na een mislukt overleg over Wilders' antirechtsstatelijke asieleisen. De PVV-leider zegt zwaar teleurgesteld in zijn coalitiepartners VVD, NSC en BBB, die weigeren klakkeloos met zijn asielmaatregelen akkoord te gaan.

"Het ziet er niet goed uit," zei een gefrustreerde Wilders na het spoedoverleg. Hij wil er nog een nacht over slapen, maar spreekt van een "serieus probleem." Een week geleden kwam hij al met een ultimatum: steun mijn tienpuntenplan of ik vertrek. Dat is an sich geen nieuws, Wilders is voortdurend een dreinende kleuter die dreigt op te stappen als hij zin niet krijgt.