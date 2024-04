Wilders wil af van de mensenrechten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 283 keer bekeken • bewaren

Door een storing twee dagen later dan normaal maar vanwege hun vooruitziende blikken toch nog steeds actueel is het populaire duo hier weer met hun evenwichtige, genuanceerde beschouwingen. Kee & Van Jole bespreken na het doornemen van hun kappersbezoek de Haagse politiek. Want ook daar wordt flink geknipt. Zo liep Wilders weer eens boos weg uit de onderhandelingen. Hoe moet dat nu weer geduid worden?

Kee constateert dat Wilders in de campagnestand schiet, volgens Van Jole is de campagne nooit gestopt na 23 november. “Niemand weet wat er aan de hand is maar je kunt ook de indruk krijgen dat Wilders vooral bezig is nieuwe verkiezingen uit te lokken. Omdat hij denkt zo wel premier te worden.” Van Jole wijst er op dat het jongste conflict lijkt te gaan over zaken waar eerder akkoorden over werden bereikt, zoals de rechtsstaat.

De commentatoren reageren ook op de mogelijke verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur. Kee: “Dat is een diepe wens. Daar heeft de VVD in het verleden wel vaker hard campagne voor gevoerd.”

Van Jole en Kee verschillen sterk van mening over de gevolgen van een PVV-kabinet. Volgens Kee biedt de rechtsstaat voldoende bescherming om grote ongelukken te voorkomen. Van Jole: “Jij gaat uit van de huidige situatie maar de PVV is er nu juist op uit die te veranderen.” Volgens Van Jole wordt onderschat dat Wilders uiteindelijk af wil van mensenrechten, net als zijn internationale bondgenoten. “De rechten van asielzoekers afpakken is een eerste stap, uiteindelijk keert dit zich tegen iedereen.”