De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Wilders volgt het fascisme niet na, hij vindt het opnieuw uit Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

Wilders laatste avontuur met kunstmatige intelligent roept nogal wat discussie op. Zo langzamerhand heeft heel Nederland her resultaat gezien: het portret van een vrouwengezicht dat links blond en jong is, rechts oud, agressief en gesluierd. Daaronder staat respectievelijk PVV en PvdA.

Het is een schandelijk gewrocht. Wilders wordt er dan ook van beschuldigd dat hij zich heeft laten inspireren door antisemitischer karikaturen uit de tijd van de nazi’s.

Inderdaad is er verwantschap. Ook bestaat er grote verwantschap tussen beschuldigingen uit PVV-kring aan het adres van de moslims en antisemitische uitingen uit de jaren dertig.

Daaruit kun je niet de conclusie trekken dat Wilders al dan niet geïllustreerde haatpraat uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog imiteert.

Het is nog veel erger.

Zo’n AI-tekening als die van de dubbele vrouw, zijn diatriben in en buiten de Tweede Kamer, zijn voorstellen zijn geheel de vrucht van eigen brein. Hij heeft zijn ideologie zelfstandig ontwikkeld. Hij had daar geen voorbeelden voor nodig. Hij is zelfstandig tot opvattingen gekomen die anderen met fascisme associëren. Datzelfde geldt voor zijn retoriek en zijn beeldtaal.

Wilders heeft geen benul van het verleden. Hij vindt het fascistische wiel opnieuw uit. Dat maakt hem des te meer een schande voor het land.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.