Wilders verklaart dat de formatie van zijn kabinet rond is

Geert Wilders heeft bekend gemaakt dat de vier partijen die de ultrarechtse coalitie vormen, een akkoord hebben bereikt over de verdeling van ministersposten en de bijbehorende kandidaten. Zoals gebruikelijk in dit proces blijft het vooralsnog bij deze summiere informatie. "De rest horen jullie later." Ook Van der Plas van BBB toonde zich in haar nopjes.

,,Goed nieuws”, zei Wilders in de Tweede Kamer dinsdag. ,,Over de mensen, over de verdeling zijn we eruit.” BBB-leider Caroline van der Plas stond naast hem en wilde alleen kwijt dat ze ‘heel blij’ is. NSC-leider Pieter Omtzigt is ‘optimistisch’ over de voortgang maar wil niks zeggen over de aantallen en verdeling: ,,Daarover gaan de formateur en de beoogde premier mededelingen doen.”