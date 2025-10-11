Wilders trekt het martelaarskleed aan Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 287 keer bekeken • bewaren

Tegelijk hoopt hij een angstpsychose te scheppen onder de kiezers met neppaniek.

Geert Wilders verscheen al niet in het lijsttrekkersdebat op de radio vrijdagmiddag. Nu heeft hij voorlopig alle campagne-activiteiten gestopt, want hij vreest voor zijn leven. Zo brengt hji op krachtige wijze zijn anti-moslimboodschap zonder dat hij zich er voor in hoeft te spannen. Hij vertelt geen verhaal. Hij is het verhaal.

Dit alles is gestoeld op het feit dat de Belgische politie een islamistisch trio heeft opgepakt dat een aanslag in de zin had op premier Bart de Wever. Een daarvan werd al snel weer vrijgelaten. De twee anderen hadden een lijstje met meer doelwitten erop onder wie Geert Wilders. Bij de would be-terroristen thuis trof de politie een huisvlijtbom in statu nascendi aan, stalen balletjes en een 3D printer.

België stond van dit alles niet op zijn kop. Bart de Wever toonde zich stoïcijns. De burgemeester van Antwerpen Els de Zoete, partijgenoot van De Wever, zegde een bezoek aan de Zoute Grand Prix af maar benadrukte dat dit niets met terreurdreiging te maken had.

Conclusie: de politie had blijkbaar een goede inlichtingenpositie want het voornemen van het gearresteerde duo is al verijdeld nog voordat de voorbereidingen goed en en wel waren begonnen. Dit ziet er absoluut niet uit als de Antwerpse tak van een internationaal terroristennetwerk. We hebben hier te maken met twee ideologisch overspannen jonge mannen, die straks in de bajes tijd zullen hebben om spijt te krijgen van hun halfbakken ambities.

Als de Belgen zo ontspannen reageren, dan is er voor de zwaarst bewaakte en beveiligde burger van het Koninkrijk der Nederlanden, geen reden zich helemaal uit het openbare leven terug te trekken.

Wilders hult zich op die manier in het martelaarskleed. Tegelijk probeert hij met zichzelf als voorbeeld een angstpsychose te creëren onder de kiezers in de hoop dat hij er een electorale monsterzege aan overhoudt.

Dat doet Wilders wel vaker: een storm in een glas water presenteren als een orkaan.

Uit propagandistische overwegingen. Uit cynisme. Uit een diep liggend verlangen het volk te manipuleren.

En anders is hij een paniekvogel en een vluchtdier op het moment dat hij nodig is. Misschien moeten sommige mensen nu denken aan de val van Rutte 1 en Schoof 1, allebei veroorzaakt door een Wilders die de benen nam.

Zo iemand kunnen wij in deze moeilijke tijd niet in een leidende positie hebben. Die laat het land in de steek op het moment dat hij het hardste nodig is.

In ieder geval mag Geert Wilders voor deze goedkope truc niet worden beloond. Laten we een nieuw woord gaan gebruiken met zijn allen: neppaniek.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

