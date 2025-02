Wilders praat onzin over Oekraïne en expats moeten belasting gaan betalen

Parlementair journalist Peter Kee en politiek observateur Francisco van Jole schoven zoals iedere woensdag aan in de studio van De Nieuws BV om de politiek te bespreken. Allereerst stonden ze even stil bij het overlijden van VVD-nestor Frits Bolkestein. Van Jole herinnert zich een openbare verkiezingsavond bij Radio Rijnmond waar de VVD'er werd geïnterviewd en het publiek vragen kon stellen. "Dat ging allemaal heel amicaal totdat ik een kritische vraag stelde, toen sloeg hij om en werd ineens heel hard. Ik stond daar echt van te kijken, dat er onder die laag kennelijk een ander iemand schuil ging." Kee, die een aantal met hem te maken had als gast bij talkshows, beaamt dat Bolkestein onprettig in de omgang kon zijn. "Maar ook politiek. Ik heb recent nog eens wat teksten van hem uit die tijd teruggelezen en dan valt op hoe scherp die waren." Van Jole wijst erop dat rechts na de val van de Muur naar een nieuwe vijand zocht en dat werd de islam. "Daar ging hij voorop in. Hij trok in zijn eentje Nederland naar rechts. Dat laat ook zien dat één persoon best veel kan veranderen."

Daarna gaat het over het debat in het parlement over de veranderde internationale situatie nu Trump aan de macht is in de VS en het snel op akkoordje lijkt te willen gooien met Poetin. De vraag die aan de orde kwam was onder meer of Nederland troepen wil leven voor een vredesmissie. Wilders is daar tegen en sloeg zoals gebruikelijk dreigende taal uit maar in het parlement zelf bleef daar weinig van over. "Hij lag eigenlijk snel weer in z'n mandje," stelt Kee die opmerkt dat er twee versies van Wilders zijn, een op X en een in de politiek. "Die verschillen nogal van elkaar."