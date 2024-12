Wilders slaagt er goed in de energietransitie te saboteren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 480 keer bekeken • bewaren

Als hij het kwartje gooit hebben de ministers maar te dansen

Minister Barry Madlener van verkeer laat er geen gras over groeien. Eigenaars van een elektrische auto moeten veel eerder wegenbelasting betalen dan zij aanvankelijk verwachtten. Hierdoor zijn zij duurder uit dan de weggebruikers die vasthielden aan benzine en diesel. Ondertussen doet het kabinet zijn best gemeentes stokken tussen de benen te gooien als zij proberen diesel uit hun binnensteden te weren. Tegelijkertijd heeft een Kamermeerderheid de bezitters van zonnepanelen een lelijke poets gebakken. De salderingsregeling wordt ingetrokken. Als zij in de zomer teveel stroom produceren moeten ze hun energieleverancier betalen als ze die terug willen leveren aan het net. Nu de dagen voor kerstmis wel heel donker zijn, krijgen zij van diezelfde energieleveranciers een vette rekening. Hier zit een kapitalistische logica in met de wet van vraag en aanbod et cetera maar het is voorstelbaar dat de bezitters van zonnepanelen zeggen: “Fuck met je logica. We zijn belazerd”. Wie weet uiten rijders in elektrische auto’s dezelfde verzuchting.

Bij veel waarnemers bestaat de neiging dit te beschouwen als het zoveelste falen van dit grotendeels uit charlatans bestaande kabinet. Dat is niet het geval. Wij zien al weken dat niet premier Schoof maar Geert Wilders bepaalt welke richting de regering op moet. Als hij concessies doet, dan is dat aan de voorzitters van de coalitiefracties. De leden van het kabinet worden er buiten gehouden. Als hij vervolgens het kwartje gooit, hebben de ministers maar te dansen.

Wilders bepaalt zelf hoe ver hij gaat. Als de andere fractieleiders te brutaal worden dreigt hij met een kabinetscrisis. Hoe angstig men daarvoor is, blijkt uit het feit dat minister Uitermark (NSC) niet eens durft te zeggen dat hij met de grove toon van zijn e-mails bijdraagt aan de polarisatie en de ruziesfeer in het land. Geert Wilders lijkt nog het meest op de leider van het groepje pesters in de klas bij wie iedereen in een goed blaadje wil blijven omdat de gevolgen anders ernstig zijn.

Ondanks die concessies voor het moment houdt Wilders vast aan zijn grote lijn. De nadruk ligt nogal op de asielproblematiek. Daardoor kan hij vrij ongestoord de rest van zijn agenda uitrollen: milieu- en klimaatbeleid, dat is allemaal flauwekul. Waar die land behoefte aan heeft, is steenkool, gas, olie en atoomkracht. In elke windmolen ziet Wilders een linkse deuger die met zijn armen staat te zwaaien.

De snelle verhoging van de wegenbelasting en die aanpak van de zonnepaneelbezitters maakt deel uit van zijn wraaktocht tegen alle mensen die in zijn ogen voor links doorgaan. Hen laat hij poepie op poepie ruiken. En voor de rest moet die hele energietransitie naar de klote worden geholpen. Madlener handelt op aanwijzing van Geert Wilders.

Dat is het onuitgesproken maar wel bewuste beleid. Alle zonnepaneelbezitters die geloofden dat de salderingsregeling bij de PVV in goede handen was, zijn mooi in het pak genaaid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.