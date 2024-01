Wilders roept Portugese kiezers op te stemmen op extreemrechtse partij Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 689 keer bekeken • bewaren

Terwijl Wilders in Nederland wil doen voorkomen alsof hij zijn ultrarechtse ideeën in de ijskast zet, gaat hij in het buitenland gewoon door met het ondersteunen van haatpolitiek. Hij sprak daartoe een videoboodschap in voor Chega, de eerste extreemrechtse partij die in 2019 een positie in het Portugese parlement wist te bemachtigen sinds de val van de fascistische dictatuur in 1974. In de Engelstalige video roemt Wilders recente extreemrechtse overwinningen in tal van landen, van Zweden tot Italië. Hij vertelt de Portugezen dat zijn eigen partij de verkiezingen in Nederland heeft gewonnen en hoopt dat Chega hetzelfde doet. Hij roept de kiezers op tot een stem op Chega. In november kreeg de ultrarechtse partij al steun van extreemrechtse kopstukken als de Franse Le Pen.

Chega, de naam betekent Genoeg, is opgericht door de voormalige sportcommentator André Ventura en richt zich niet zo zeer tegen migranten of moslims maar tegen een nog veel oudere zondebok, de Roma-gemeenschap die al eeuwen in Portugal woont. Roma vormen met tussen de 30 en 50.000 mensen nog geen half procent van de bevolking maar dat is voor Ventura natuurlijk geen beletsel hen van tal van problemen de schuld te geven. Tijdens de pandemie wilde hij de Roma aan veel strengere regels en straffen onderwerpen dan de rest van de bevolking. In 2020 werd hij twee keer veroordeeld wegens racisme en in 2021 volgde opnieuw een veroordeling.

De discriminatie van Roma neemt toe sinds Chega campagne tegen hen voert. Net als joden waren Roma in Europa doelwit van de nazi's die onder meer aan de macht kwamen door haatcampagnes tegen hen te voeren. Roma werden tot inferieure mensen bestempeld en uiteindelijk omgebracht in de vernietigingskampen.

Chega ontkent ook dat er in Portugal racisme bestaat, is tegen het homo-huwelijk en Ventura maakt zich schuldig aan de haatdragende opmerkingen die ook het handelsmerk van Wilders zijn. Zo voegde hij een parlementslid geboren in de voormalige Portugese kolonie Guinea-Bissau toe dat ze terug moest keren "naar haar eigen land". Ventura ondertekende ook een manifest van de ultrarechtse Spaanse partij Vox.

In 2022 haalde Chega al 7 procent van de stemmen en werd daarmee de derde partij van het land. In het najaar viel de Portugese regering over nadat justitie een corruptie-onderzoek startte naar de linkse premier Antonio Costa. In maart zijn er verkiezingen en Chega staat in de peilingen op 15 procent. De socialistische partij PS leidt in de peilingen met 28 procent, op de hielen gezeten door de conservatieve partij die - verwarrend genoeg - PSD (Sociale Democratische Partij) heet. Ventura was vroeger lid van die partij.