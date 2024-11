Wilders pestte Timmermans met dodelijke ziekte Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1973 keer bekeken • bewaren

Oppositieleider Frans Timmermans heeft vorige maand een ingrijpende en riskante operatie ondergaan. De gastric bypass-operatie, waarbij de maag verkleind wordt en de dunne darm omgeleid, moet zijn levensverwachting verhogen. In een openhartig interview met de Telegraaf vertelt de politicus over zijn levenslange strijd met overgewicht. Hij volgde strenge diëten, nam zware medicijnen. Dat hielp soms enige tijd maar steeds keerde het probleem terug en meestal heviger dan daarvoor. Deze zomer werd duidelijk dat hij vroegtijdig zou te komen overlijden.

„Ik voelde me echt slecht. Altijd pijn in m’n rug. Altijd last van m’n knieën. Ik ben toen naar de huisarts gegaan. Toen bleek ik een veel te hoge bloeddruk te hebben, een veel te hoge cholesterol en ik was op weg om diabeticus te worden. Alle signalen stonden op rood. Ik zocht contact met de Nederlandse Obesitas Kliniek in Heerlen en daar was de conclusie dat ik nu wel morbide obesitas had. Ze suggereerden om een operatie te laten doen. Alle medici kwamen tot de conclusie: de risico’s van een operatie – die er wel degelijk zijn – zijn minder dan zo doorgaan.”

Zijn dochter, die in het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen werkt, raadde hem af de operatie te ondergaan. Ze vreesde haar vader te verliezen omdat de ingreep zeer risicovol is. Timmermans besloot het risico te nemen omdat hij na zijn pensioen nog door wil blijven leven. „Ik wist: iedere maand dat ik zo doorga, wordt mijn leven korter. Zo voelde dat zeker wel.”

Hij zag geen andere uitweg omdat zijn leven van kinds af aan een lange en vergeefse strijd is tegen overgewicht. Daarom doet hij ook zijn verhaal. Er zijn veel mensen die hier onder lijden. Hij wil hen een hart onder de riem steken en helpen hulp te zoeken.

“Ik ben nu 63 en ik kreeg het níet meer onder controle. Mijn vrouw Irene had erop gerekend dat als ik klaar was met de Europese Commissie dat we dan samen leuke dingen zouden gaan doen. Ik zou nog wel een beetje werken, maar niet zoveel meer. De keuze die ik vorig jaar gemaakt heb, om lijsttrekker van GroenLinks-PvdA te worden, was een enorme streep door de rekening. Voor haar. Zij zei: dan moet je wel gezond blijven. Want anders ben je straks eindelijk klaar en dan ben je dood. Ik heb ook nog twee kleinkinderen die ik heel graag wil zien opgroeien. Dat was doorslaggevend om toch die sprong te maken. En toen heb ik op 8 oktober een gastric bypass-operatie gehad in het ziekenhuis in Heerlen.”

In het interview gaat Timmermans in op zijn moeilijke jeugdjaren in een gezin met onophoudelijk veel ruzie waarbij echtscheiding uit de boze was vanwege het katholieke geloof. Het is een verhaal waarin hij zijn kwetsbaarheid toont maar ook hoe hij daar mee om ging. Zoals recent tijdens de verkiezingscampagne toen Wilders overging tot fatshamen.

Vorig jaar in de verkiezingscampagne werd uw gewicht een issue en ging het ineens over fatshaming. Wilders zei: „U kunt eisen tot u een ons weegt en dat zal wel even duren.” Destijds leek u het weg te lachen.

„Iedereen die met overgewicht zit, of met iets anders zit waar ze mee gepest zijn als kind, heeft methodes ontwikkeld om net te doen alsof het je niet raakt. Dus je lacht het weg, maar het raakt je wel.”

Moest u alle zeilen bijzetten om voor het oog van de camera niet te laten blijken dat het u raakt?

„Neuh. Dat heb ik mijn hele leven gedaan, het weggelachen als er opmerkingen werden gemaakt. Want op school overkwam het me ook al. Alleen is het me in mijn volwassen bestaan niet vaak overkomen, dus het is net alsof je weer op het schoolplein staat.”

De fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA is ook open over hoe hij zich vergist heeft in de consequenties van de terugkeer naar de landelijke politiek na een succesvolle periode in Brussel.

“In 2023 maakte ik de overstap naar Nederland. Dat was een van de meest stressvolle dingen die ik ooit heb gedaan. Ik ben ervan geschrokken hoeveel feller en meer op de man de Haagse politiek geworden was. Daar had ik me écht op verkeken. Ik had me daar niet genoeg tegen gewapend.”