Wilders loog Agema voor, christelijke partijen hebben alweer spijt

Geert Wilders heeft Fleur Agema dagenlang in het ongewisse gelaten over de aard van de nieuwe bezuinigingen op zorg. Hij vertelde haar aanvankelijk dat de coalitie met de christelijke partijen overeenstemming had bereikt over een korting op het opleidingsbudget van medisch specialisten. Pas later bleek het te gaan om een bezuiniging op de opleiding van verpleegkundigen in de medisch specialistische zorg. Dat schrijft dagblad Trouw.

“En daarop wil Agema helemaal niet bezuinigen. “Gelukkig wil de Kamer dat eigenlijk ook niet”, zegt ze even later tegen vijftig verpleegkundigen in de Kamer, die met borden ‘Doe het niet’ zijn komen demonstreren. De verpleegkundigen willen het budget voor hun bij- en nascholing behouden, en dat is ook haar ambitie, benadrukt Agema.”

Agema krijgt steun uit onverwachte hoek. De partijen die afspraken maakten met de coalitie over minder bezuinigingen op onderwijs, zijn ook niet onverdeeld gelukkig met de korting op het budget voor scholing voor verpleegkundigen. CDA, CU, SGP en Ja21 komen met een spoedmotie om te voorkomen dat de verpleegkundigen het kind van de rekening worden. “Dat hebben wij nooit gewild en dat gaan we dus ook niet doen”, aldus SGP’er Chris Stoffer, die eerder wel akkoord ging met de betreffende bezuiniging.

Frans Timmermans is verbijsterd over het amateurisme van de coalitie, zo blijkt uit een bericht op Bluesky. “Vanochtend weer gesproken met verpleegkundigen en zorgmedewerkers bij wie het water over de schoenen loopt en de beloning ver achterblijft. Ondertussen worden ze door Agema en Wilders in de steek gelaten. Kampioenen gebroken beloften. Deze coalitie heeft werkelijk geen idee”, schrijft de leider van GroenLinks-PvdA.