Wilders laat zien wat voor een dictator hij is

Hij denkt dat hij de Verlosser is die deze gebroken wereld zal helen.

Tijdens het debat over de formatie van afgelopen woensdag heeft Geert Wilders in een woordenwisseling met Frans Timmermans zijn ware aard laten zien. Hij keek hem met onverholen minachting aan en beet zijn opponent toe. "Ja voorzitter, ik doe niet mee aan quiz-spelletjes. Dus, als U een betoog wilt houden prima, als U mij vijf vragen wilt stellen, dan krijgt U geen antwoord". Hier kwam de dictator te voorschijn. Een dictator beschuldigt. Een dictator doet uitspraken. Een dictator beantwoordt géén vragen. Met deze houding liet de Leider zien dat hij volstrekt ongeschikt is voor de positie van minister-president in een democratische context. Als hij in het Torentje terecht komt, is zijn woord wet. Net zoals dat het geval is met zijn vriend Orbàn en zijn geestverwant Poetin.

Frans Timmermans liet zich niet van de interruptiemicrofoon verdrijven. Hij vroeg Wilders zijn messiascomplex te laten varen. Dat was een rake typering. Een groot deel van zijn aanhang beschouwt Wilders inderdaad als een Messias. Hij is de verlosser die de gebroken wereld zal helen. Het kan niet anders of Wilders is dat zelf ook gaan geloven. Een tweede maal schoot de Leider uit zijn slof: "Als dat het niveau is van een toekomstig oppositieleider, dan krijg ik het nog makkelijk", zei hij schamper. Afbluffen, dat hoort ook bij de methodologie van de dictator. Hij mag schelden. Hij mag vervelende kwalificaties op zijn tegenstanders plakken, de tegenstanders mogen dat niet. De minions en laven onderstrepen dit voorrecht van hun grote poppenspeler met geroffel en gejoel.

Eigenlijk is dit het hele verhaal. Toch is een beetje meer context wel dienstig. Daar gaat hij dan.

Frans Timmermans pakte Wilders aan op het feit dat hij nog steeds récht denkt te hebben op de werkkamer in Het Torentje. Het is immers helemaal niet vanzelfsprekend dat het premierschap automatisch toevalt aan de leider van de grootste fractie. Wilders ontkent dat omdat het de afgelopen tachtig jaar regelmatig is gebeurd. Hij noemde Drees in 1948 en den Uyl in 1973. Maar het is geen wet van Meden en Perzen. Drees en Den Uyl waren allebei politici van wie de integriteit en de democratische gezindheid boven alle twijfel verheven waren. Zij leidden bovendien geen extremistische partij.

Wilders kan geen premier worden vanwege een gebrek aan vertrouwen dat hij door twintig jaar hondse en vaak persoonlijke oppositie heeft opgebouwd. Wie niet aarzelt een minister als heks te betitelen en daar nog trots op is ook, moet niet verbaasd staan als hij voortaan buiten de deur wordt gehouden. Zeker als die persoon ook nog een veroordeling wegens discriminatie op zijn naam heeft staan. Dan is er tenslotte het weglopen uit een gedoogconstructie van een kabinet op het moment dat pijnlijke politieke keuzes gemaakt moeten worden. Je wilt liever niets te maken hebben met iemand die zo nadrukkelijk voor zijn verantwoordelijkheid wegloopt als puntje maar enigszins bij paaltje komt. Geert Wilders mag blij zijn dat hij überhaupt bij coalitie-onderhandelingen wordt betrokken. Zijn track record belooft weinig goeds.

