Wilders laat kans voorbij gaan om eigen risico in de zorg af te schaffen

27 jan. 2024 - 17:19

Daniel4, haha wat een grap als je denkt dat de PVV met links wil regeren. Wilders is in 2004 uit de VVD gestapt en die heeft alleen linkse sociale punten in zijn programma staan om weg te geven bij een kabinetsformatie met de VVD. Het is toch heel vreemd dat als Wilders echt links zou zijn hij een zeer slechte band met de vakbond heeft. Hij stemde in de Tweede Kamer tegen zijn eigen verkiezingspunten. Hij had er dus geen coalitie voor nodig om kiezersbedrog te plegen. In een kabinet zul je nooit alles realiseren maar als je in de oppositie al niet je eigen programmapunten steunt is dat heel vreemd. Het is nooit de bedoeling van de PVV om het eigen risico af te schaffen, het was wel de bedoeling om met dat punt stemmen te trekken.