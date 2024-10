Wilders krijgt exact wat hij wil, denken dat hij verliest is waanzin

Vandaag is bekendgemaakt dat de noodwet van tafel is. Het is geen harde eis meer en daarvoor is een ander construct in de plaats gekomen. Er wordt gezegd dat Wilders heeft moeten inleveren, dat hij hiermee verloren heeft. Dit is de eerste klap die hem wordt toebedeeld en de rechtsstaat en democratie is vandaag een stuk veiliger dan gisteren. Niets is minder waar.