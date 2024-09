Wilders kan zijn aanval op de democratie voortzetten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 410 keer bekeken • bewaren

In het holst van de nacht heeft de oppositie dan toch een nederlaag geleden. Een motie tegen de uitwerking van een noodwet rond de asielproblematiek werd verworpen. Uiteindelijk gaf het NSC toch steun aan het kabinet Schoof. Met veel mitsen en maren weliswaar maar het is de uiteindelijke keuze die telt. Het gelul doet er niet toe.

Geert Wilders kan zijn aanval op de democratie ongestoord voortzetten want dáármee is hij bezig. Zijn poging om het parlement te kortwieken bij de besluitvorming rond het asielbeleid is het begin. Bij gebleken succes zal meer 'noodwetgeving' volgen. Het is een beproefd recept dat in het Europese verleden vaak genoeg werd toegepast. Daarbij spelen nuttige idioten altijd een wezenlijke rol: zij gaan uiteindelijk mee met de invoering van noodwetten, zogenaamd omdat het volk dat wil of er een crisissituatie heerst.

Deze week zijn in Nederland die nuttige idioten de Kamerleden van Nieuw Sociaal Contract.

Geert Wilders heeft de afgelopen dagen geen enkel argument aangevoerd tegen de bedenkingen die juridisch hooggeschoolde ambtenaren naar voren hebben gebracht over de koers van minister Faber. Hij zei slechts dat hij de wil van de 2,8 miljoen stemmers op zijn partij verwoordde. Nu vormen in een land met 18 miljoen inwoners die 2,8 miljoen alles behalve een meerderheid maar dat detail ziet hij liever over het hoofd.

Wilders definieert zich als de vertegenwoordiger van de volkswil en als zijn wensen in strijd blijken met de wet, dan moet niet hij maar de wet wijken. In zijn visie bestaat er een soort mystieke, bijkans telepathische communicatie tussen hem en het volk. Daarom is hij de enige die de volkswil tot uiting brengt en daarmee de maat voor alles. Dat is het verhaal onder zijn tirades in de Kamer en zijn kreten op X.

Het is verbijsterend dat vrijwel alle politici en alle commentatoren in de media denken dat zich in Den Haag momenteel een normaal politiek proces plaats vindt.

Het ontbreekt in dit land aan waakzaamheid.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen zeker nu de laatste putten niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.