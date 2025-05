Wilders is niet tegen, maar vóór de genocide in Gaza, vraag het hem maar Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

“Wat is dat voor infame vraag? De kijkers zien het niet maar u kijkt zuur”, zo beet Wilders gisteren van zich af toen een verslaggeefster vroeg wat hij vindt van het vermoorden van 15 hulpverleners in Gaza of van een hongersnood onder de kinderen daar.

Op het enige moment van de week dat journalisten hem een vraag kunnen stellen volgde dus weer geen antwoord. Hij stuurde niet minister Veldkamp naar huis, die sancties tegen Israël suggereert, hij waste niet Schoof de oren, die dit tot kabinetsbeleid verklaarde, nee hij nam een journaliste op de korrel.

Waarom kan hij in Nederland niet zeggen wat hij in Spanje wel vertelt en nota bene zelf heeft opgeschreven in Breitbart, een extreem-rechtse site?

Wilders heeft toch al lang verteld dat Amsterdam het Gaza van Europa is? Wilders is het tegendeel van kritisch op Israel. In Breitbart stelde hij dat wat Israël doet een voorbeeld is voor Europa. Wij zouden zelfs ‘een Europees Zionisme’ nodig hebben om ook zo onze natie te verdedigen. “Daarom staan ​​wij achter Israël. Niet alleen omdat het de frontlinie vormt tegen de totalitaire dreiging van de islam, niet alleen omdat we het Joodse thuisland steunen in hun strijd om te overleven, maar ook omdat het een baken is voor landen die streven naar het behoud van hun nationale identiteit.”

Een derde van zijn kiezers ziet het al niet meer zitten met dit soort standpunten. Maar voor Wilders is de steun voor zijn vriend Netanyahu heilig. Hoe meer Palestijnen er aan gaan, hoe beter. Dat standpunt kan en wil hij niet wijzigen, dus moffelt hij het weg in een jij-bak tegen een journaliste.

Ook in een toespraak voor extreem-rechtse vrienden in Madrid gaf Wilders zich dit jaar bloot in een historische verwijzing: “Wij in Europa zullen het nooit vergeten. De ridders van de Reconquista waren de eerste die de Islam wisten terug te dringen en de rijke erfenis van het Christendom herstelden.” “We zullen het nooit vergeten. Spanje was het eerste land dat de westerse civilisatie redde.”

Voor Wilders is het dus een uitgemaakte zaak dat het redden van ‘onze civilisatie’ gepaard mag gaan met discriminatie, verdrijving, bloedvergieten en moord. Israel is daar een voorbeeld in. Hoe lang mag hij er mee wegkomen? Journalisten krijgen de kans niet. Dus is het de taak van parlementariërs om hem met zijn eigen woorden te confronteren. Wie durft?