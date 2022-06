'Wilders is een pestkop en ja, dat wordt mensen soms teveel' Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

Parlementair redacteur Joost Bekendam vervangt deze week Peter Kee, die van een welverdiende vakantie geniet om bij te komen van de zware inspanningen die de commentaar-rubriek iedere week met zich meebrengt. Althans dat is de verklaring van Van Jole, zegt Bekendam en dat levert meteen al een aanvaring op tussen de twee commentatoren.

Beiden hebben gekeken naar het debat over de Voorjaarsnota dat woensdag in Den Haag wordt gevoerd. Het nieuws haalde een aanval van Wilders op VVD-fractievoorzitter Hermans. Bekendam legt uit dat Wilders eerder in het debat moeite had de aandacht op zichzelf te vestigen maar met deze actie lukte dat alsnog.

Van Jole wijst er op dat daarmee de aandacht voor de inhoud verdween en dat dat jammer was omdat het optreden van Hermans een pijnlijke vertoning was die tekenend is voor de hele VVD. "Klaver vroeg op een gegeven moment wat gaat de VVD nu concreet doen voor de mensen die door de crisis in de problemen komen? Ze moest het antwoord schuldig blijven.