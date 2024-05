Wilders is contact met de werkelijkheid totaal verloren en weigert eigen risico af te schaffen

Als er een moment was tijdens de verkiezingscampagne dat veel aandacht trok, dan was het wel het pleidooi van Geert Wilders tijdens het SBS6-debat om het eigen risico in de zorg direct af te schaffen.

Wie het contact met de werkelijkheid daadwerkelijk was verloren, blijkt nu de eerste details van het onderhandelaarsakkoord uitlekken. De NOS schrijft: “Zo hebben de vier partijen afgesproken dat het eigen risico in de zorg meer dan gehalveerd wordt. Maar volgens bronnen gebeurt dat pas in 2027, omdat eerder niet mogelijk zou zijn. Nu is er nog een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dat zou dan 165 euro per jaar worden in 2027.”