Wilders is begonnen met de formatie

25 nov. 2023 - 11:27

Dag Wie weet toch met iemand als Mona Keijzer van BBB als Premier? Geen fan van haar in eerste instantie maar kunnen jullie voorstellen een Premier Geert Wilders naast President Joe Biden of President Emmanuel Macron of Koning Charles (of onze eigen Koning en Koningin) staan op een dag? Nederland zal de laughing stock van de wereld worden (tenminste gebaseerd op de reacties in het buitenland tot nu toe). Met andere woorden van een 10 tot 0 qua verdraagzaamheid en openmindedness. Ik vrees echt dat een centrum rechts van het midden PVV-NSC-BBB kabinet (met gedoogsteun van de VVD) zal komen binnenkort maar dan niet met Geert Wilders as Premier. De jongeman van JOVD heeft het toch ontzettend scherp verwoord bij OP1 gisteravond. Laten Fleur Agema en Martin Bosma maar proberen als ministers wat mij betreft. Be my guest. In de woorden van mevrouw Caroline van der Plas: lach maar😂 (op een dag). Over een jaar of twee, sowieso nieuwe verkiezingen, hoop ik🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Nieuwe kansen in de nabije toekomst voor Frans Timmermans (of Dilan Yeşilgöz)??? Natuurlijk als Pieter Omtzigt nee zal zeggen tegen Geert Wilders is dit hele politieke avontuur meteen voorbij voor Geert Wilders. Ik ben ontzettend benieuwd naar de volgende stap van Pieter Omtzigt. Kiest hij toch voor macht of heeft hij toch een moraal compass (om niet in zee te gaan met extreemrechts)? Fijne dag