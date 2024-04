Wilders’ ijskast en de slapende journalistiek Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 206 keer bekeken • bewaren

Nu Geert Wilders vandaag op het CPAC-feestje van Orbán in Hongarije sprak, en voor de zoveelste keer in de overtreffende trap, toont een belangrijk deel van (parlementair) journalistiek Nederland zich ingekakt en onbekwaam. CPAC, voor wie dit niet had meegekregen, is een bijeenkomst van ultraconservatieve politici uit de hele wereld. Met trots wordt er in dit gezelschap gesproken over Wilders als zijnde de Nederlandse Trump. Wat een eer.

Wilders’ eigen claim, aan het begin van zijn praatje, gericht aan het Nederlands journaille, was dat Nederlandse journalisten denken dat hij met uitspraken de onderhandelingen in gevaar gaat brengen. “Maar dat zal ik niet doen. Een grote partij zijn brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee.” Ja, hij zei het echt. Je zou je er erin verslikken.

Vervolgens waarschuwde hij voor toekomstige immigratie vanuit Afrikaanse landen, wokisme en cultuurrelativisme omdat dat allemaal een gevaar zou zijn voor de “joods-christelijke” culturen en samenlevingen van Europese landen.

Not sure where to start here. Bij het woord ‘verantwoordelijkheid’ misschien? Dat de keizer der polariserende haatdragende racistische ophitsers een dergelijke term van een podium staat te schreeuwen, dat begrijp ik nog, want dat is het patroon. We moeten immers allemaal (door hem) beschermd worden tegen een verzonnen kwaad. Simpelweg omdat hoe meer angst en hoe mee polarisatie in de samenleving, hoe meer stemmen hem dit oplevert. Alles draait hier om de groeiende invloed van Geert Wilders zelf. Al ruim 20 jaar.

Zorgwekkender vind ik het dat journalisten deze woorden klakkeloos overnemen zonder te benoemen wat de implicaties en de gevolgen zijn. Geen voetnoten waarin de gebruikte strategie van haatzaaien wordt uitgeschreven.

En dan de steeds door Wilders herhaalde zogenaamde ‘zorgen om de Joods-Christelijke traditie en cultuur’. Een gotspe als je Wilders’ uitspraken in deze context neerlegt naast vele andere, zeer antisemitische uitingen die hij verspreidt. Sterker nog, Geert Wilders’ speech werd voorafgegaan door een video over de Joodse zakenman George Soros - de man over wie al jaren wereldwijd antisemitische complottheorieën rondgaan, ook door Geert Wilders en zijn partijgenoot en de voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma zelf gedeeld.

Soros werd in deze video geportretteerd als een van de gevaarlijke linkse globalisten die via de ‘groene jihad’ van het klimaatbeleid en de massa-immigratie de traditionele waarden van landen probeert te ondermijnen. Onderdeel ook van het zogenaamde cultuurmarxisme: een complot over het bestaan van een groot complot van een elite die het volk bijvoorbeeld laat geloven dat er zoiets bestaat als racisme, dat feminisme goed is en dat we klimaatproblemen moeten aanpakken, alleen maar om mensen tegen elkaar op te zetten ten gunste van deze elite – o.a. veelvuldig gedeeld door Thierry Baudet, maar ook bijvoorbeeld ‘journalist’ Wierd Duk laat de term met regelmaat vallen alsof het de normaalste zaak is.