Wilders heeft de coalitie nog in de houdgreep, met dank aan Yesilgöz

Voor links is het natuurlijk een dag om de vlag uit te hangen. Dat de PVV nu niet meer regeert is in eerste instantie een opluchting. Toch is het gevaarlijk je snel rijk te rekenen. Immers, de PVV-fractie bestaande uit de eenmanspartij Geert Wilders en zijn kompanen, heeft nu de handen vrij om te manipuleren wat ze willen. Bij het controversieel verklaren van onderwerpen zal deze partij toch een grote rol gaan spelen omdat zij nu eenmaal een vijfde van het parlement uitmaakt.