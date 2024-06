Wilders haalt walgelijke islamhaat weer uit de ijskast, week voor zijn kabinet op het bordes staat

De afgelopen tijd was er in de Tweede Kamer discussie wat wel en niet valt binnen de grenzen van die basislijn, zo bleek tijdens verschillende hoorzittingen met beoogd bewindslieden. Beoogd PVV-vicepremier Fleur Agema kreeg bijvoorbeeld vragen over eerdere uitlatingen over 'de-islamisering van de zorg'. Agema wrong zich daarbij in bochten om te zeggen dat het Kamerlid Agema die opvattingen weliswaar had, maar minister Agema dan weer niet. Of zoiets. Ook maakte ze de lachwekkende opmerking dat ze nog nooit een racist binnen de PVV was tegengekomen.