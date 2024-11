Wilders gebruikt de drie lessen van Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 100 keer bekeken • bewaren

Het vaste politiek commentaarduo Kee & Van Jole besprak woensdag na het bekend worden van de uitslag in de VS de politieke situatie. Politiek duider Kee had in zijn vaste biotoop, de wandelgangen van Den Haag, een gesprek met Geert Wilders over de overwinning van Trump. "Hij was er blij mee maar merkte ook op dat Trump zich nogal horkerig kan gedragen en dat spreekt hem minder aan," aldus Kee. De verklaring is opmerkelijk omdat Wilders ook niet bepaald het toppunt van de beschaafgdheid is in de omgang.

Van Jole zag aan de vooravond van van de verkiezingen de film The Apprentice over de opkomst in de jarem '70 van de toen nog jonge Trump. "Die film draait om de drie regels die hij hanteert om succes te behalen. De eerste. is altijd blijven aanvallen, aanvallen, aanvallen. De tweede houdt in dat je nooit schuld of fouten bekent. De derde luidt dat je nooit een nederlaag toegeeft en altijd de overwinning claimt." Het valt Van Jole op hoezeer de drie regels ook door Wilders gebruikt worden. Een andere overeenkomst is dat kiezers im beide landen politici met een strafblad tot de grootste maken. "Nederland is daar toch ook weer gidsland in."