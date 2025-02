Wilders gaat tekeer tegen verkeerde bewindspersoon en leest ‘smoesjes, flutantwoord’ op van papier

Maar had Wilders eigenlijk wel de juiste bewindspersoon naar de Kamer geroepen? Ambtenaren keken met verbazing naar de PVV-leider, schrijft het AD. “Want in de zaak van de Nieuwegeinse moord is het vooral de staatssecretaris van Justitie die bestuurlijk aan zet is, meer dan de minister. Zij gaat niet alleen over het gevangeniswezen, maar ook over de reclassering, die de man begeleidde. Maar dat hield Wilders buiten beschouwing, staatssecretaris Ingrid Coenradie is immers van zijn eigen PVV.”