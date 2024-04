Wilders en zijn extreemrechtse vrienden openen de aanval op de vrije pers

Verscheidene Nederlandse journalisten mogen niet aanwezig zijn bij een toespraak die Geert Wilders later deze maand geeft in Hongarije. De organisatie van CPAC Hungary die blijkbaar uit sneeuwvlokjes bestaat, heeft de verslaggevers laten weten dat ze niet worden toegelaten bij de bijeenkomst, omdat CPAC een “no wokezone” is.