Wilders dumpt verkiezingsbelofte eigen risico in de zorg

24 jan. 2024 - 22:56

Het is verstandig om te bedenken dat de PVV vrijwel altijd meestemt met de VVD, ook als de PVV in de oppositie zit. Sinds Wilders zich heeft afgescheiden zijn twee PVV's en twee Geert Wildersen. Er is de oppositie-Geert, die we kennen uit de media en die zich enorm links voordoet als dat electoraal voordeel kan opleveren, en er is de regerings-Geert, die altijd braaf met de VVD meestemt. Wanneer Wilders na de verkiezingen regeringsmacht ruikt, levert hij direct alle standpunten in, die hij als linkse ridder zo dapper had verkondigt, voor de verkiezingen, zoals het afschaffen van het eigen risico en het verlagen van de AOW-leeftijd. Acht jaar geleden werd de dag na de verkiezingen het AOW-standpunt ingeleverd. Voor wie er nog aan twijfelt: ook bij deze formatie zal de PVV niet gaan tornen aan het verhogen van de AOW-leeftijd. De bedoeling van deze 'linkse standpunten', is het verleiden van SP-kiezers. Het is absoluut niet de bedoeling om deze standpunten daadwerkelijk om te zetten in beleid, omdat de PVV alleen kan regeren met rechtse coalitiepartner die hier nooit ofte nimmer mee akkoord zullen gaan. Maar eigenlijk wil de PVV dat ook helemaal niet. Vergeet niet dat Wilders een rechtse VVD-er was, voor hij die partij verliet. Ook als PVV-er is hij nooit links geweest, alleen voor de bühne, alleen om stemmen te winnen.

