Wilders doet huilie-huilie en opent opnieuw de aanval op Omtzigt

Veel partijen vragen zich waarom PVV, VVD, BBB en NSC maandenlang hebben doorgepraat, terwijl op 10 januari al duidelijk was dat NSC niet mee wilde doen. Wilders had graag nóg langer doorgebabbeld, zei hij. Hij haalde uit naar ‘wegloper’ Omtzigt die de kritiek hoofdschuddend aanhoorde. Dat er geen zicht is op een nieuw kabinet is, kortom, weer eens de schuld van iedereen, behalve van de PVV-leider.