Wilders dient weer stroomstootjes toe

Er is een nieuwe gehoorzaamheidstraining begonnen. Toch moet hij op zijn tellen passen. Ingrid Coenradie laat zich niet corrigeren

Ze zijn al drie jaar verboden, de stroomhalsbanden maar op het internet nog steeds verkrijgbaar. Het idee is dat je met je afstandsbediening je hond een elektrische schok geeft als hij iets doet wat hij niet van je mag. In 2020 schreven enkele docenten aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een wetenschappelijk artikel over de stroomhalsband. Die werkt uitstekend maar schaadt het welzijn van de honden aanzienlijk. Ditmaal was de overheid wel alert. Het verbod kwam al twee jaar later. Er is overigens een uitzondering gemaakt voor honden bij de politie en de strijdkrachten. Leuk weetje.

De laatste dagen stel ik me zo´n stroomhalsband voor om de nekken van Dilan Yesilgöz, Nicolien van Vroonhoven en Caroline van der Plas. Ze hebben hem zelf omgedaan, toen Geert Wilders ze aanreikte. Sindsdien gebruikt hij nu en dan de afstandsbediening. De stroomstoot met zijn persconferentie van afgelopen maandag was de zwaarste. De dragers van zijn halsband weten nu dat een nieuwe gehoorzaamheidstraining begonnen is.

Het baasje laat niet langer met zich sollen. Je ziet met hoeveel omzichtigheid Dilan, Nicolien en Caroline om hem heen lopen. Je kunt zien dat ze bang zijn. Ze weten dat ze nieuwe kunstjes moeten leren. Anders is het afgelopen met het kabinet Schoof. Dan trekt Wilders de stekker eruit en haalt de batterijen uit de afstandsbediening. Dilan, Nicolien en Caroline levert hij af bij de opvang voor afgeserveerde politici.

Voor Nicolien en Caroline is dat einde verhaal. De kiezer zal hen naar de vergetelheid verwijzen. Dilan hoeft alleen maar te vrezen dat de partij het met een andere lijsttrekker probeert. In dat geval ligt er voor haar wel een eervolle andere functie in het verschiet.

En Wilders? Die rekent erop zijn politieke bedrijf te handhaven. Hij zal zijn naïeve achterban vertellen hoe hij de hele tijd door de ongehoorzame Nicolien, Caroline en Dilan is tegengewerkt. Hoe ze uiteindelijk váls bleken. Ondanks al zijn goede bedoelingen. Je begrijpt niet dat de drie zich zó laten gebruiken.

Toch moet ook Geert Wilders op zijn tellen passen. Zijn opvolgster maakt zich al warm in de kleedkamer. Dat is Ingrid Coenradie. Zij is een stuk slimmer dan hij. Ze beschikt over veel meer sociale vaardigheden. Ze mist de nukkigheid en het chagrijn van Wilders die alleen maar tot smalend lachen in staat is. Zij kan de vreemdelingenhaat in haute couture hullen. Als zij de grenzen sluit, doet ze het met een warme glimlach.

Ze heeft zich nooit een halsband om laten doen. Ze kan Wilders wegvagen. Ingrid Coenradie heeft talent voor koningsmoordenares. En in Rotterdam met Leefbaar een goed georganiseerde partij achter de hand die zich gemakkelijk over het hele land kan uitbreiden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

