Wilders belooft een sprookje aan mensen die in zijn haatpraatjes geloven Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

Zora Duvnjak Ondernemer Persoon volgen

Welke dag van de week is uw favoriet? Voor mij is dat maandag. Dan pas ik op. Inmiddels ben ik een driejarige oma. En elke maandag ontdekken wij samen vele nieuwe eendjes- en ganzenfamilies en honderden papa's en mama's bomen. Hun sprookjeslievelingen vinden wij in kastelen, soms ook in vogelhuisjes als wij buiten de stad op zoek gaan. Mijn kleindochters houden van fantasie en in hun wereld is alles mogelijk. Dier of mens, voor hen is alles liefdevol en gelijkwaardig.

Vanochtend was het de binnenstad die wij wederom gingen veroveren. Het was best stil toen we aankwamen. "Kaas!" Ja. Wij stoppen altijd bij onze kaasboer tegenover de Akerk. "Hij is dicht." "Deze ook dicht!"

Vanochtend hebben wij winkeltjes en zaakjes geteld die open zijn. Op een paar na sliep ondernemend Groningen nog. Elsa en Anna waren wel wakker, want het licht brandde op de Martinitoren. Belle en het Beest zijn ook uit het bed en hun tanden aan het poetsen. De raampjes van het gemeentehuis waren dus ook verlicht. "Dat zijn de schoonmakers, lieverds.", vertel ik hun niet.

"Wat zijn dat?", zou ik vervolgens moeten beantwoorden. Ik sla dit gesprek over. Want. Hoe leg ik het uit aan een driejarige tweeling wie en wat onze schoonmakers zijn? Hardwerkende mensen, die ook vaak een buitenlandse naam/achtergrond hebben. Die ook nog eens nauwelijks gewaardeerd worden. Integendeel. Vaak misbruikt en ondergewaardeerd zijn ze.

"In dit land telt niet mee wat je doet en wat je met je doen bijdraagt, maar slechts je naam", zeg ik weer niet. Wat moet ik anders doen? Eerlijk zijn tegen hen? Dat zij en hun toekomst door de mix van hun bloed op het spel staan? Om (binnenkort) als onwelkom verklaard te worden?

"Dit is uw land!", schreeuwt Wilders vanaf een verkiezingsposter. Op de Grote Markt in Groningen, pal tegenover het kasteel waar Belle en het Beest hun tanden aan het poetsen zijn, staat een groot boord met allerlei posters. Mijn partij ontbreekt, maar Wilders staat geplakt als eerste in de rij, met zijn wijsvinger op mij en mijn kleindochters gericht: "Dit is uw land!"

Ik weet dat hij ons niet bedoelt. Wilders spreekt "Nederlanders" aan. Weet u wel, zij die niet gemixt zijn en die niet elders vandaan komen.

"Deze man is gevaarlijk en ook niet sportief", zeg ik tegen mijn tweeling ook weer niet. Hoe leg ik hun uit dat Wilders een valsspeler is? Die niks presteert, slechts schreeuwt en mensen beledigt en vernedert. Die haat en angst zaait. En die een sprookje belooft aan hen die in zijn haatpraatjes zijn gaan geloven.

"Het zijn Zij! Als Zij weg zijn, dan poetsen wij straks onze tanden allemaal in een kasteel!"

"Maar wie gaat onze kastelen en onze WC's schoonmaken en onze komkommers plukken als ze straks weg zijn?"

Uit zijn poster op de Grote Markt in Groningen en uit zijn woorden op allerlei andere media zijn geen antwoorden op deze vragen te herleiden. Wilders is een man die graag angst aanwakkert en haat verspreidt. En het lukt hem ook.

Als politiek sport was, dan zou Wilders al lang gediskwalificeerd zijn.

Een. Omdat Wilders zich niet aan spelregels houdt. Hij doet mee aan een democratische olympiade, maar hij runt geen democratische partij, wel een vereniging die niet is gebaseerd op democratie.

Twee. Omdat Wilders nooit wat presteerde. Hij speelt vals. Hij belooft resultaten, maar die komen er niet.

Drie. Fair play doe je in sport altijd. Wilders doet allesbehalve. Hij houdt ervan om zijn tegenstanders zonder argumenten met de grond gelijk te maken. Hij houdt van aanvallen, beledigen, kleineren, klieren en zeuren. Wilders is meer dan alleen maar een ‘dronken oom’. Wilders is een outsider. Een zure tante die vooral zeurt. En die sinds ik in Nederland ben een grote rol vervult in de politiek. Maar behalve haat en angst is deze zure tante Wilders niet verder gekomen dan dat. “Als politiek een sport was, dan was hij al lang gediskwalificeerd!”

Mijn tweelingkleindochters liepen die poster van hem voorbij zonder om te kijken. Zij beseffen nu nog niet hoe de wijsvinger van deze man gevaarlijk is en kan zijn.” Dit is uw land!”, zegt hij. Het zal wel, en geloof hem maar, maar sportief is Wilders allesbehalve.