Wilders bedreigt de meeste passagiers van tramlijn 24

Dat werd woensdag duidelijk tijdens het debat over de regeringsverklaring. Wilders werd stevig aan de tand gevoeld over het begrip omvolking. Hij ontkende ten stelligste dat hij en zijn partijgangers waren van deze theorie. Ook was hij net zo min als zijn fractie, zijn ministers en zijn kiezers racisten. Wel maakt hij zich zorgen over het feit dat in de drie grote steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam het merendeel van de bevolking – in zijn woorden – een allochtone achtergrond heeft. Daarom durven mensen niet meer met de metro. Ook kunnen hun dochters niet veilig op straat. Op verschillende punten in het debat bracht Wilders allochtonen in verband met onveiligheid, woningnood, ja zelfs met het tekort aan zorgpersoneel. Hij hield dit met kracht staande, ook toen hem rechtstreeks gevraagd werd of burgers als de Kamerleden Don Ceder (CU) en Gidi Markuszower om de geboorte grond van hun ouders dan deel waren van het probleem.