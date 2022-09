Wilders, Baudet en de ramp Vera Bergkamp Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1059 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders had een nieuwigheid bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Tot nog toe is er van hoorbare afkeuring of bijval in de Tweede Kamer weinig sprake. Nu bonkten tijdens zijn toespraak de Kamerleden van de PVV een aantal malen op hun tafeltjes zonder dat voorzitter Vera Bergkamp dit wangedrag stopte. Dat kan geen spontane actie zijn geweest. Ze hebben van de grote baas opdracht gekregen een aantal malen bijval te laten horen.

Wilders' vazallen maakten dit lawaai vlak voor de lunchpauze ook nog een keer om VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans te overstemmen. Zij was net bezig een persoonlijke aanval van Wilders te pareren. Hij had haar betoog zwak en kleurloos genoemd en kwam met het verwijt dat zij haar VVD-inborst heeft ingewisseld voor het slaafs volgen van D66. Daarmee kreeg hij Hermans op de kast.

Ze herhaalde een verwijt dat ze hem al eerder in het debat had gemaakt: zij was bereid verantwoordelijkheid te dragen en dingen te doen. Wilders zat al een kwart eeuw te schreeuwen vanaf de zijlijn. Daar kwam het gebonk van zijn knechten en opnieuw greep Vera Bergkamp niet in. Het was een botsing tussen PVV light en de echte PVV want Sophie Hermans illustreerde het nemen van die verantwoordelijkheid met strenge maatregelen tegen asielzoekers. Toch was het verschil tussen beiden zonneklaar: de VVD maakt beleid, Wilders maakt amok. Politieke ballen heeft hij niet. Hij is in dat opzicht een eunuch.

Hij is een eunuch die met persoonlijke aanvallen de debatcultuur in de Tweede Kamer ondermijnt. Hij leidt af van de inhoud. Anders valt hij door de mand. Wat hij zelf anderen aandoet, accepteert Wilders van anderen niet. Toen hij voor de rechter werd gedaagd vanwege zijn ¨minder, minder, minder¨-uitspraken was het huis te klein en hijzelf het slachtoffer van een politiek proces. Nu spant hij zelf zo´n politiek proces aan.

Hij wil het kabinet voor de Hoge Raad halen wegens een ambtsmisdrijf, namelijk schending van een grondwetsartikel waarin volgens hem staat dat de regering de bestaanszekerheid van de burgers moet garanderen. Jammer, het betreffende artikel zegt slechts dat de ministers daarvoor hun best moeten doen. Deze gang naar ons hoogste rechtscollege is onzin, flauwekul, opnieuw een actie zonder ballen. Het gebonk van Wilders' horigen in de Tweede Kamer kan dat niet overstemmen. Als politicus zonder ballen kan hij niet beter.

Gelukkig is dat helemaal niet erg. Woensdagochtend verklaarde Wilders dat alle Nederlanders – man, vrouw, transgender of wat dan ook – mochten zijn wie ze wilden, tenminste wanneer dat was gegrondvest op een medische verklaring. Ook goed: als eunuch blijft Geert Wilders welkom in de Tweede Kamer zo lang hij voorzitter Bergkamp maar een briefje van de dokter kan laten zien.

Naschrift: Over Thierry Baudet. Het verhaal dat Baudet in de Kamer deed over het College waar Sigrid Kaag studeerde, was bizarre en paranoïde onzin. Iedereen behalve de resten van zijn fractie beseft inmiddels dat er aan de man een steekje los zit. Van intellectueel en politicus is hij verworden tot de profeet van een reactionaire heilsleer. Dat het kabinet onder aanvoering van Sigrid Kaag als reactie de vergaderzaal verliet, is een vorm van jonge katjes verdrinken. Dat moeten ze eens doen als Geert Wilders zijn racistische drek in het midden van de Kamer legt. Maar dat durven de ministers niet. De term 'racistische drek' is van Fahid Azarkan. Hij werd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp onmiddellijk tot de orde geroepen toen hij deze zeer adequate omschrijving van Wilders gedachtengoed gebruikte.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.