Wilders, Baudet en de boeren maken uw vakantie kapot Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 986 keer bekeken • Bewaren

Het kan natuurlijk zijn dat U graag tot en met de blote billen dubbelbruin gebakken wordt tijdens vele uren in de zon bij een temperatuur van 35 graden op het strand - ook al wordt dat door de medische stand vanwege de kans op huidkanker sterk afgeraden. Maar ja, wetenschap is ook maar een mening.

Of dat U geestelijk erg opknapt van een slaapkamer met de aangename atmosferische condities van een tropische kas. En misschien staat vluchten voor een bosbrand met achterlating van Uw caravan op een Franse camping ook nog op Uw bucket-list. Voor een beetje vluchtelingengevoel zullen we maar zeggen.

Voor hen die met grote mond extreem-rechts stemmen lijkt mij dat overigens best wel een heel leerzame ervaring. Voor degenen dus die recent in Engelen met de spuitbus van zich lieten horen, en wier verheven vocabulaire voor vreedzame medeburgers in het kader van de 'verdediging van de Nederlandse cultuur' tegen enge vrouwenhatende vreemdelingen vooral het woord 'hoer' bleek te omvatten. Misschien dat er dan bij dit soort opgeblazen types iets meer begrip ontstaat voor echte vluchtelingen uit oorlogsgebieden, die niet alleen een paar opblaasbedden, maar hun hele huis in vlammen hebben zien opgaan.

Ook een wolkbreuk zoals in 2021 in Valkenburg, waarbij wat huizen wegspoelen, is misschien op z'n tijd best een verfrissende ervaring. Het schept weer wat ruimte in een toch al veel te dichtbebouwd dal. Ook de plassen bij Loosdrecht kunnen voor het eigen zeiljacht best nog wat groter, net als de villa's aan de waterkant van waaruit patjepeërig Nederland in haar beste Nederlands op gezette tijden 'Defend Nederland' bralt.

Kortom: het valt niet helemaal uit te sluiten dat U inderdaad heel erg dol bent op klimaatverandering, Uw persoonlijk binnenhuisrecord snel boven de 50 graden wilt krijgen, en de maximumtemperaturen van Mekka in de zomer graag als minimumtemperaturen voor Mokum in de winter overneemt.

Maar mocht dat toch niet Uw ideaal voor de toekomst zijn, dan is het volgende nuttig om te weten. Het is iets dat U ook allang kon weten, als U het wilde weten. Velen wilden en willen dat echter niet. Die snelle klimaatverandering is namelijk voor het leeuwendeel het gevolg van menselijk handelen - ook Uw handelen - en dus van politieke keuzes, dan wel het nalaten daarvan. Zij werd al enige decennia voorspeld en is inmiddels realiteit.

We weten namelijk waardoor het komt. En we weten dus ook wat eraan gedaan moet worden. Er wordt te veel gevlogen, er wordt te veel door fabrieken uitgestoten, en de agrarische veeteeltindustrie draagt er eveneens zeer substantieel aan bij. Die produceert te veel CO2 en draagt zo direct bij aan verdere opwarming van de Aarde.

Dat is een fysiek proces op basis van universele natuurwetten dat óók doorgang vindt als men er zelf persoonlijk níet in gelooft. Het vertraagt ook niet uit zichzelf omdat sommige Nederlanders geestelijk nog even niet toe zijn aan het onder ogen zien daarvan. Sommige commentatoren roepen desondanks op om pas op de plaats te maken, omdat de noodzakelijke maatregelen te veel maatschappelijke weerstand genereren.

Denk aan 'de boeren' - nu het kabinet na jaren stagnatie en sabotage mogelijk eindelijk eens een keer wil doorpakken, staan de protesttractoren alweer klaar om opnieuw het land in gijzeling te nemen. Het punt is echter: hoe langer men wacht, hoe harder de ingrepen uiteindelijk zijn. Want de Noordzee wacht niet. Die stijgt gewoon, als straks de ijskap van Groenland smelt. De zee geeft, de zee neemt, zoals een oude visserswijsheid wil - een oude wijsheid uit juist plaatsen waar nu veelal de klimaatontkenning heerst. Maar de zee geeft intussen niet meer, zij neemt nu alleen. En als de zeespiegel nog verder stijgt neemt zij steeds meer.

Wilders en Baudet blijven hardnekkig de klimaatverandering in zijn algemeenheid ontkennen, en de BBB blijft als buikspreekpop van de agro-industrie even hardnekkig de rol van de eigen sector bagatelliseren, net zoals die protesterende boeren zelf. Dat maakt de conclusie onvermijdelijk dat zij, door te liegen en dwars te liggen, Uw zomervakantie kapot zullen blijven maken, omdat zij de maatregelen saboteren die noodzakelijk zijn om het tij te keren.

Nu zult U zeggen: maar zij hebben niet de absolute meerderheid. Dat klopt. Het probleem is alleen dat zeker de VVD, maar ook het CDA, uit angst dat een deel van hun kiezers straks naar de populistische rattenvangers overlopen, niet echt durven door te tasten. Dat zien we ook op Europees niveau waar democratisch rechts met de hete adem van extreem-rechts in de nek het stevige klimaatbeleid van Timmermans heeft afgezwakt.

Neem iemand als Wopke Hoekstra, Timmermans' opvolger als klimaatcommissaris. De man is natuurlijk een volslagen ramp. Precies het verkeerde soort politicus. Inhoudsloos en zonder enige visie, in Den Haag mislukt, vervolgens weggepromoveerd naar Brussel om hem toch een leuk baantje te bezorgen. Op de foute momenten een hork - zie de coronacrisis - en op andere foute momenten een pleaser: geen milieumaatregelen waar bedrijfsleven of boerensector niet van gediend zijn. Kortzichtig eigenbelang eerst.

Het kan natuurlijk zijn dat U dit allemaal maar een hoax vindt. Dat U dus in de evidente leugens van Wilders en Baudet meegaat. Dat er volgens U dus géén sprake is van klimaatverandering. Dan heeft U een heel prettige toekomst voor U. U bent dan een gelukkig mens.

Het betekent dat als straks door de klimaatverandering - mega-overstroming of mega-bosbrand - Uw huis wegspoelt of Uw caravan wegsmelt, U daar helemaal niets van merkt. Omdat de oorzaak van een catastrofe volgens U niet bestaat, kunnen immers ook de gevolgen ervan niet bestaan. Dat is een kwestie van logica, nietwaar? Het betekent dat U dus, als U zo Uw huis of caravan verliest, gewoon doet alsof U Uw huis of caravan niet verloren heeft. De verzekering zal dat vast waarderen.

Want één ding moet ik U alvast meegeven: haal het dan niet in Uw domme kop om voor een niet verloren huis bij de overheid voor een schadevergoeding aan te kloppen. Dat heet oplichting. Wie door te stemmen op politieke oplichters als Wilders, Baudet of de BBB zijn eigen bestaan in brand steekt, moet ook zelf op de blaren zitten.