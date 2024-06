Wilders (2022) vindt beleid van Wilders (2024) ‘criminele politiek’

Behalve allerhande ongrondwettelijke plannen heeft Geert Wilders bij de vorming van een ultrarechtse coalitie ook de financiering van gratis schoolmaaltijden in de ijskast gezet. In het hoofdlijnenakkoord wordt er geen geld voor vrijgemaakt. En dat terwijl de Tweede Kamer vorig jaar nog voor een motie van D66 en Volt stemde om door te gaan met de gratis maaltijden.

Scholen, het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds maken zich grote zorgen. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen ze dat het geld eind dit jaar op is, en kinderen weer met een lege maag in de klas zullen zitten.

Twee jaar geleden zouden de scholen en organisaties ongetwijfeld bijval hebben gekregen van Geert Wilders. In september 2022 sprak hij op Twitter zijn afschuw uit over een kind dat op school was flauwgevallen vanwege de honger. “Horen jullie dat Rutte en Kaag? Kinderen die flauwvallen van de honger in Nederland. En jullie doen niets? Dat is criminele politiek.”