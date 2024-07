Wilders-1 wil veel minder ambtenaren, Dick Schoof neemt er op zijn ministerie juist meer aan

De ultrarechtse coalitie heeft afgesproken om een op de vijf rijksambtenaren te lozen. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toen bleek dat die maatregel onder meer betekent dat er 34 ambassades dicht zouden moeten, begonnen NSC en VVD al te draaien: dat was natuurlijk niet de bedoeling.

Ook ex-topambtenaar Dick Schoof vindt het niet eenvoudig om het aantal ambtenaren terug te dringen. Sterker nog: hij heeft het aantal politiek assistenten op het ministerie van Algemene Zaken juist verdubbeld, meldt de Volkskrant. Terwijl Mark Rutte in al zijn jaren als premier aan een politiek assistent genoeg had, heeft Schoof er na een paar weken al twee in dienst.