Wilders 1 loopt zich warm, opent aanval op generaal die buitensporig Israëlisch oorlogsgeweld benoemt

Actueel • Vandaag

In Den Haag wordt druk getimmerd aan het kabinet Wilders 1 dat belooft een andere, gure wind door Nederland te laten waaien. Volgens Wilders gaat de zon schijnen maar in de praktijk pakken donkere wolken zich samen. Zoals overal waar ultrarechts het voor het zeggen krijgt, wordt kritiek gesmoord. Dat merkt nu de hoogste militair van het land, Commandant der Strijdkrachten (CDS) Onno Eichelsheim, nog voordat de extraparlementaire ploeg van Wilders op het bordes staat.

Eichelsheim was zondag te gast bij Buitenhof en gaf daar onder meer duiding over de wrede oorlog die Israël voert in Gaza, waarbij enorm veel onschuldige burgerslachtoffers vallen. Bij een aanval op een vluchtelingenkamp, bedoeld om gegijzelde Israëli's te bevrijden, kwamen dit weekend ruim tweehonderd Palestijnen om het leven en drie gijzelaars. Er werden uiteindelijk slechts vier gijzelaars gered.

In Israël verwijten steeds meer burgers dat premier Netanyahu te weinig doet om gijzelaars veilig vrij te krijgen en dat hij de oorlog laat voortduren om zijn eigen benarde positie te redden. Ook internationaal wordt veel kritiek geuit op het Israëlisch oorlogsgeweld, onder meer door het Internationaal Strafhof. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde de Israëlische actie van dit weekend een ‘slachting’.

De Commandant der Strijdkrachten constateerde bij Buitenhof ook dat Israël veel geweld gebruikt.

Op de vraag of deze aanpak van Israël militair gezien te verdedigen was, antwoordde hij dat het ‘allereerst natuurlijk fijn is’ als vier gijzelaars zijn bevrijd. ‘Maar als de schade daadwerkelijk zo groot is, kun je je afvragen of dat in verhouding staat.’ Hij zei het ‘heel ingewikkeld’ te vinden hoeveel geweld nodig is voor het bevrijden van gijzelaars. ‘Dus daarmee ga je op een gegeven moment wel een grens over van wat de prijs is die je moet betalen.’

De twee grootste partijen van de ultrarechtse coalitie willen voorkomen dat dergelijke waarheden worden verkondigd. Geert Wilders twitterde dat hij Eichelsheim wilde aanpakken vanwege de volgens hem ‘onbegrijpelijke, ongepaste, foute opmerking’. De VVD rende achter de coalitieleider aan. Ruben Brekelmans (VVD) verklaarde 'verbaasd' te zijn over de zinnige woorden van de generaal. Volgens hem is, via de in ultrarechtse kring vaak gehanteerde omdraaiing van de feiten, juist Hamas schuldig aan de doden omdat de leden van die Palestijnse organisatie terugvochten tijdens de Israëlische aanval.

Brekelmans viel ook over het feit dat Eichelsheim had gesproken over het in het algemeen ‘disproportionele gebruik van geweld’ door Israël – een juridische term die het demissionaire kabinet volgens hem opzettelijk vermijdt ‘omdat dit door een rechter moet worden vastgesteld. (...) De CDS beschikt niet over de benodigde informatie om dit juridische oordeel te vellen.’ Brekelmans is overigens milder dan Wilders: ‘Normaal formuleert de #CDS altijd heel bedachtzaam en zorgvuldig. Ik ga er maar vanuit dat dit een slordigheid was.’