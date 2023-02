Wilde zwijnen gaan ervandoor met tas van nudist Kijk Nou • 07-08-2020 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een familie wilde zwijnen heeft woensdagavond de tas gestolen van een Duitse nudist die lag te zonnen bij de Teufelssee in Berlijn. Omdat er een laptop in de tas zat, zette de man de achtervolging in op de zeug en de twee biggetjes. Adele Landauer, die getuige was van de diefstal, maakte foto’s. Na afloop liet ze die zien aan de man die er hard om moest lachen.

