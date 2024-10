Wil Wilders een coup plegen, zoals ze dat in Latijns-Amerika doen? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 716 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Geert Wilders en zijn natte droom om de president te worden van Nederland. Het koningshuis opdoeken. De koning verbannen, en dan zelf intrek nemen in Huis ten Bosch. Ja. Een natte droom. Of een reëel scenario.

Dat krijg je als je als politicus jarenlang -noodgedwongen- buiten de maatschappij moet bivakkeren. Dakloos. Thuisloos. Dan radicaliseer je als mens. Vraag maar aan al die vluchtelingen. Hoe dat soort onzekerheden je veranderen. Je geest en lichaam transformeren.

Het probleem is dat er niemand is die Wilders kan of wil corrigeren. Iemand die hem wijst op zijn onvolkomenheden als politiek leider van die eenmansbeweging. Te veel gatlikkers, bangeriken en opportunisten. Aan de andere kant: te veel intellectuelen die vergoelijken en rationaliseren. Komt dat omdat ze zelf niet precies weten hoe een goed werkende democratie er uitziet? Of is dat omdat ze al jaren door hun wekkers heen snurken? Want de afbraak van de Nederlandse democratie dat is niet iets van gisteren. En Dick Schoof is vandaag slechts een figurant in deze klucht van vijf bedrijven.

Of dit kabinet het einde van de maand haalt? Dat hangt af van Geert. Hij zit, als de raspopulist die hij is, te rekenen en te berekenen. Hoeveel zetels gaat het kapotsmijten van dit onzalige, kabinet vol nitwits en gatlikkers hem precies kosten? Hij wil niet betalen voor het breken. Dat moet die afwezige Pieter maar doen.

Ondertussen in Den Haag: In de mooiste kamers van de ministeries en de Tweede Kamer houden hooligans, deplorables en politieke avonturiers kantoor. Mensen als Marjolein Faber die geen drol weten van besturen. Ze weten wel hoe ze overal ruzies moeten veroorzaken, hardnekkige leugens en frames levend moeten houden, en interessante smoelen moeten trekken voor de camera’s van de media als die hardnekkig vragen blijven stellen.

Buiten de Kamer om een noodwet maken om een asielcrisis te forceren, dat noemen ze in Latijns-Amerika autogolpe . In net Nederlands: autocoup, zelf-coup, tegen de staat door de zittende machthebbers. Wilders heeft vast afgekeken bij Alberto Fujimori, de oud-president van Peru en meester van de zelfcoup.

Hoe kon het toch zover komen?

De Nederlandse democratie wankelt. Het was Fortuyn die de dysfunctionaliteit van het Nederlandse democratische bestel aan het licht bracht. En er is daarna niets gedaan om de gebutste instituties, de pijlers waarop de democratie rust, te versterken. De oplossingen zoals het opwerpen van een kiesdrempel, zoals VVD voorstelt, of het kiesstelsel hervormen, zoals D66 voorstelt, zullen niet helpen om de almaar groter wordende gaten in de democratie te herstellen. Onder de huidige omstandigheden zal sleutelen aan het kiesstelsel eerder leiden tot verkrapping van het kiesrecht en geografische herindeling (gerrymandering).

Ik zou wel wil weten of Dick Schoof misschien had gedacht dat het ' Hoofdlijnenakkoord ' hem zou behoeden voor de onaangename fratsen en grillen van de PVV. Maar het kabinet zit er amper 100 dagen of Wilders wil de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema ontslaan. Gewoon omdat hij haar haat. Schandelijk is de verklaring van zijn secondant, het geachte kamerlid Marco Deen, die met droge ogen staat te liegen “dat het volgens de wet allemaal best mogelijk is”.

Dat hele Hoofdlijnenakkoord is een farce. Een 26 pagina’s tellend vod vol met 1 januari-voornemens: “Bestaanszekerheid en koopkracht”- “wonen en leveringszekerheid van energie”, “een goede toekomst voor landbouw en visserij……”. Wat beklijft is allemaal precies niks.

Ja, Allemaal bullshitterige blablabla.

Iedereen weet dat het eerste agendapunt van de PVV het indammen van een onbestaande asielstroom is. Op twee: Weg met de Islam! Nederland moet weer roomblank en protestants-christelijk worden. Op drie: Nexit.

Wilders en zijn club hebben kaolo te maken met de welvaart en welzijn van de gemiddelde Nederlander. Ze willen conflict en ruzie. Verdeeldheid en hetze. Want alleen dan kunnen ze electoraal shinen en schitteren. Het zijn bestuurlijke nitwits. Roeptoeters. Wereldkampioenen-proefballonnetjes-oplaten.

Ik noem u Fleur Agema. Als oppositielid liet ze zich graag voorstaan op haar uitmuntende kennis van het zorgdossier. Als minister blijkt ze een amateur die niets voor elkaar krijgt. Ik noem u het Zuiderlandziekenhuis te Heerlen . Ik noem u het Eigen Risico dat zou worden afgeschaft. De mondelinge belofte van Geert Wilders, gedaan ten overstaan van ons allemaal. Niet langer zou de almaar uitdijende zorgrekening uit de smalle portemonnee van Henk en Ingrid komen.

In de praktijk komt het er nu op neer dat Henk met zijn modale inkomen en zijn chronisch zieke vrouw Ingrid volgend jaar gewoon 385 eigen risico gaan betalen. En in de jaren daarna wordt het eigen risico slechts gedeeltelijk afgeschaft. Een andere financiële tegenvaller voor die goedgelovige Henk en zijn chronisch zieke Ingrid, die ondertussen blijven volharden dat “dat wat hun overkomt de schuld is van die buitenlanders”. O, ja, als extra goedmaker gaan de zorgpremies volgend jaar met gemiddeld een tientje per maand omhoog.

Dick Schoof weet dat hij na deze klus niet eens burgemeester van Madurodam kan worden. Voor hem ook geen mooie documentaire achter de paywall van Videoland. Tenzij een of andere documentairemaker geïnteresseerd is in de motivaties en beweegredenen van de oud-PvdA'er Dick Schoof om derde keus schoothondje te worden van een infame en uiterst onberekenbare Geert Wilders.

Is die onzalige meneer Schoof niet in een leugen gestonken? Dat de PVV maar een beetje extreemrechts was? En dat Wilders in het echte leven niet die radicale, islamofoob is die zijn reet afveegt met de grondwet? Die vermeende rechtsstatelijkheid van meneer Wilders, dat was toch om Pieter Omtzigt te paaien en weg te houden bij Frans Timmermans? Machiavelli op steroïden. De Alfa-man van Nederland. Want wat dacht men? Dat Wilders gezeglijk en gedwee zijn positie op de achtergrond zou accepteren?