Wil Wilders echt nieuwe verkiezingen?

9 aug. 2022 - 16:52

Bij bijna elke verkiezingen in Nederland is er 1 rechtse partij booming in Nederland dat is bijna de standaard. Verder is de regel in de politiek dat een nieuwe grote partij niet standaard al mee gaat doen aan een kabinet. Waarom, omdat ze niet stabiel zijn. LPF, PVV. FvD en Volt hebben dit bewezen keer op keer al. Verder is de kans groot dat de nieuwe lijst GroenLinks PvdA in de huidige versplintering aan de rechterkant de grootste fractie wordt dan wel tweede partij met 20 a 25 zetels. Zelfs meer is mogelijk met goede kandidaat. We zagen dit al in veel gemeenten. Als 2 partijen met 3 zetels elk in een gemeente 1 lijst maken en ze halen net zoveel stemmen dan hebben ze geen zes zetels, maar vaak 7 zetels. In mijn gemeente won deze combinatie zelfs 1,3% en kreeg men hierdoor 8 zetels in plaats van 6 de vorige keer als 2 partijen. De tweede lokale partij had 5 zetels. Grote verliezers van 3 naar 1 waren de onzichtbare SP in mijn gemeente. Dat er na devolgende verkiezingen een kabinet komt. VVD met nieuwe leider, PvdA GroenLinks, D'66 en een vierde of vijfde partij dat kan zijn Volt, dierenpartij, CU en Denk is zogoed als zeker. Want dat zijn de enige stabiele partijen die er momenteel zijn in Nederland. 25 tot 35 zetels zit in Nederland in een (extreem) rechtse hoek en zullen niet aan nieuw kabinet meer meedoen. Dat zijn de verloren stemmen inmiddels. Een groot deel daarvan stemde 20 jaar geleden nog midden tot links.