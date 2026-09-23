Wil PRO een relevante beweging blijven? Volg de jongeren en kies groen! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 195 keer bekeken • Bewaren

Door: Abdelkader Karbache (oud-voorzitter Landelijke Studentenvakbond, fractievertegenwoordiger PRO Den Haag, oud-presidium lid JS), Minne van der Mast (oud-voorzitter DWARS, GroenLinkse jongeren), Sipan Kelani (Raadslid PRO Apeldoorn en oud afdelingsvoorzitter Jonge Socialisten in de PvdA), Rick Timmermans (oud-voorzitter DWARS en fractievoorzitter PRO Heusden), Azarya Sarigül (oud-lid JS en voorzitter PROTEST Noord-Holland Flevoland) Gijs Broere (oud-voorzitter en -secretaris DWARS), Baukje Harmsma (oud-afdelingsbestuur JS) en Iris Vergeer (oud-voorzitter DWARS).

Er staat Progressief Nederland (PRO) een fundamentele keuze te wachten: gaat PRO in Europa bij de sociaaldemocraten (PES) of bij de Groenen (EGP)? Veel prominenten hebben al van zich laten horen, maar wat in de discussie nog mist is het perspectief van de jongere generatie. Afgelopen zaterdag heeft PROTEST, de jongerenorganisatie van PRO, onder andere gekozen voor volledig lidmaatschap van FYEG, de jongerenorganisatie van de EGP. Een grote groep politieke jongeren roept daarom op: PRO, sluit je aan bij de Groenen!

Deze week mogen de ruim 110.000 leden van PRO in een online referendum hun stem laten horen. Partijprominenten hebben de afgelopen weken in columns en opiniestukken hun mening laten horen en ook het advies van het partijbestuur is helder: vanwege ‘de macht van het getal’ en ‘het verlangen naar invloed’ zouden de leden wat hun betreft voor de PES moeten kiezen. Maar het lijkt ons goed om stil te staan bij de vraag: wie hebben in de toekomst de macht in Europa?

Deze zomer heeft iedereen in Europa het snel veranderende klimaat ervaren. De aankomende zomers zullen alleen nog maar heter worden. Tegelijk zien we het fundament onder de jonge generatie wegvallen: koopkracht en arbeidsvoorwaarden die achteruitgaan, een enorm tekort aan betaalbare huisvesting en een verslechterende mentale gezondheid. Deze groene en rode crises zijn met elkaar verbonden en precies vanuit dit idee is Progressief Nederland opgericht. PRO heeft haar ideologische veren teruggevonden in de vorm van een nieuwe, enthousiaste en jonge beweging die rode en groene idealen moeiteloos met elkaar verbindt.

Vanuit dezelfde motivatie om een nieuwe partij op te richten, moeten we dan ook in Europa kiezen voor de toekomst. Jan Pronk en Boyd Angenent sloegen in hun artikel in Trouw de spijker op zijn kop: “Het zijn vandaag de Groenen die proberen de samenleving te mobiliseren en bewustzijn te creëren. Het is bij uitstek een beweging die aansluit bij de jeugd.” We zien het overal, in de overwinning van Mamdani tot de populariteit van Zack Polanski; het zijn de jonge, innovatieve, creatieve en ‘grassroot’ campagnes waar de politieke potentie zit. Dit is de enige manier om stevig tegenwicht te bieden aan extreemrechts, die juist onder jongeren steeds meer terrein wint.

‘Kiezen voor PES is kiezen voor de macht en invloed’, lijkt steeds het belangrijkste argument te zijn om ons aan te sluiten bij de Europese sociaaldemocraten. Maar als we over twintig jaar überhaupt nog relevant willen zijn om macht en invloed uit te oefenen, dan moeten we ons aansluiten bij de beweging waar de energie zit, de beweging die als geen ander weet hoe je groene en rode idealen verbindt en de beweging die snapt hoe je social media moet inzetten om de massa te activeren: de Groenen. In onze snel veranderende wereld heeft het zijn van de gevestigde orde geen meerwaarde, het kunnen sturen van de publieke opinie en het kunnen organiseren en activeren van de massa wel.

Deze tijd vraagt namelijk niet om een politiek van status-quo en instituties die worden beheerst door een kleine politieke elite; deze hebben het vertrouwen van hele generaties geschaad. Deze tijd vraagt om verandering. Om een beweging van onderop die zich verzet tegen oude machten en de groeiende ongelijkheid die onder hen niet minder is geworden. Het is nu aan de jonge bewegingen om uit deze as te herrijzen en met frisse energie het progressieve alternatief te bieden. De Groenen kunnen dat.

Onze nieuwe partij staat aan het begin van haar bestaan en zal éérst moeten kiezen bij welke Europese beweging zij zich aansluit. Wij zouden het heel fijn vinden als onze partij over twintig jaar nog steeds relevant is in Europa en dat is dan ook waarom de jongeren van PRO, PROTEST, afgelopen zaterdag besloten hebben zich aan te sluiten bij de groene jongeren van Europa. Zij zien dat de Groenen het voorbeeld zijn van een brede beweging die zich inzet voor idealen en weet hoe ze mensen moeten activeren en organiseren. Als de toekomst van onze partij voor de Groenen stemt, dan hopen wij dat we allemaal voor die toekomst stemmen.