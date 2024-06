WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt vrijgelaten na deal met VS Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 125 keer bekeken • bewaren

Julian Assange (52), de oprichter van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks, is vrijgelaten uit de Britse gevangenis en met een vliegtuig op weg naar Saipan, onderdeel van een Amerikaans gebiedsdeel in de Stille Oceaan. Daar zal hij voor een Amerikaanse rechter verschijnen en schuld bekennen. Na een veroordeling kan hij dan weer vertrekken omdat hij de straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Assange zal doorreizen naar zijn thuisland Australië. Hij wordt vergezeld door Australische hoge ambtenaren die zijn veiligheid waarborgen.

Assange zat meer dan 12 jaar gevangen in zowel Britse gevangenissen als in een kamer in de Londense ambassade van Ecuador waar hij naar toe was gevlucht om aan uitlevering aan de VS te ontkomen. Wikileaks onthulde geheime informatie, waaronder videobeelden van Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak, het olierijke land dat in 2003 door president George W. Bush werd binnengevallen op basis van een verzonnen dreiging en onder de belofte van neo-conservatieven om 'democratie' te brengen. Het geweld dat daarop in de regio losbarstte en honderdduizenden het leven kostte, duurt tot op de dag van vandaag voort.

""Julian Assange is vrij", zo maakte WikiLeaks vannacht bekend op X (vroeger Twitter). "Hij verliet de gevangenis van Belmarsh in de ochtend van 24 juni, nadat hij daar 1.901 dagen heeft doorgebracht. Hij is op borgtocht vrijgelaten door het Hooggerechtshof in Londen en werd in de loop van de namiddag overgedragen op de luchthaven van Stansted (bij Londen, red), waar hij op een vliegtuig richting Australië stapte en vertrok." Er is een deal gesloten met het gerecht in de Verenigde Staten, zo blijkt uit Amerikaanse gerechtelijke documenten die de persagentschappen Reuters en AP konden inkijken. Daarin pleit Assange schuldig aan een schending van het Amerikaanse spionagerecht. Hij wordt daarvoor veroordeeld tot 62 maanden cel, maar die moet hij niet meer uitzitten."

In Australië wordt hij ogewacht door zijn echtgenote Stella Moris met wie hij tijdens zijn gevangenschap trouwde en hun twee kinderen die verwekt werden in de Ecuadoraanse ambassade.