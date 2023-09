Wijffels stemt niet meer op CDA

15 mei 2014 - 12:57

Eerde zei u over Wijffels: (In reactie op kees kortekaas 20 juni 2013) Joop 'Zijn er mensen die verantwoordelijkheid nemen die wel je goedkeuring kunnen dragen?' Jazeker. Iedereen die geen neoliberale, kapitalistische, imperialistische, fascistoïde of sociaal darwinistische denkbeelden heeft en/of toepast. Herman Wijffels komt aardig in de richting." Alleen het weer is veranderlijker dan Joop Schouten. Wijffels is zich al geruime tijd aan het verwijderen van het CDA. Nu prijst hij D66 aan. De partij die zich Europees gaat inzetten voor de afbraak van de landbouwsubsidies. Hoe de boeren dan hun leningen aan de Rabo terug moeten betalen zien we dan wel weer. Toen de Rabo pas gevormd was spraken de boeren daar over als Ruimt Alle Boeren Op.