‘Wijers zou gezegd hebben…’

Opinie

Sina Salim

In Den Haag is er één zekerheid: als dertien mensen iets beweren, en één iemand zegt “dat was ik”, dan gaat iedereen tóch voor die dertien. Zeker als het lekker uitkomt. De nieuwste aflevering van het politieke toneel heet “De uitspraak van Wijers”, met hoofdrollen voor een oud-informateur, een bonte cast van VVD-sympathisanten en een filmfragment dat wel bestaat, maar ons vooral moet prikkelen om het ontbrekende geluid zelf in te vullen. Rara, wie liegt hier nou eigenlijk?

NRC bracht gisteren de onthulling dat Hans Wijers tijdens een verkiezingsavond VVD-leider Yesilgöz een leugenaar zou hebben genoemd. En dat hij baalde dat de VVD niet harder is afgestraft. Veertien aanwezigen bevestigden dat. Veertien! Da’s bijna een comité van aanbeveling.

Onder hen: Jacques Monasch, die hard werkt aan zijn nieuwe carrière als Ronald Plasterk voor de radicaal-rechtse achterban. Frank Leijdesdorff, VVD-sympatisant en dus op natuurlijke wijze allergisch voor alles wat naar D66 ruikt. En Maarten Feilzer, vastgoedondernemer die vermoedelijk elke keer als hij een D66-logo ziet, een nieuwe onteigeningsdroom moet onderdrukken.

Dat deze drie, met naam en toenaam in het NRC-artikel genoemd, het vuurtje flink opstoken, is hun goed recht. Maar het mag ons ook tot nadenken stemmen over de kleur van hun herinneringen.

Daartegenover staat Eric Smit van Follow the Money, die óók op het podium zat. Sterker nog: hij zat pal naast Wijers. Op LinkedIn schrijft hij: “Ik weet vrijwel zeker dat ik degene was die Yesilgöz een leugenaar noemde.” Hij toont er zelfs een foto bij van het moment. En hij stelt helder: het filmpje waar NRC op zinspeelt bevat die uitspraak niet. “Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.”

Smit vat Wijers’ optreden zelfs samen als “genuanceerd”. Geen politieke hitjob dus, maar een analyse van een ingewikkelde formatie, waarin het midden met kunst- en vliegwerk een brug moet slaan. Niet echt de taal van een man die naar de trekker van Forum of JA21 lonkt.

Waarom dan toch deze ophef? Simpel: het komt VVD en JA21 uitstekend uit. Alles om D66 en CDA uit elkaar te spelen in deze kwetsbare formatiefase. En dus grijpt men elk moment van twijfel aan als wapen. Fijn dat het CDA zich daar níet in laat meeslepen. Hulde aan hun discipline: drie weken radiostilte over deze stoorzenders, en volledige focus op inhoud en samenwerking rond de vijf gekozen thema’s. Dat is volwassen politiek. Een zeldzaam goed.

Laat duidelijk zijn: aan de journalistieke integriteit van NRC twijfel ik geen seconde. Hun onderzoeksjournalistiek is ijzersterk. Maar dat betekent niet dat de herinneringen van Monasch c.s. per definitie objectief zijn.

De politieke moraal? Als je niet zeker weet wie wat zei, kijk dan eens naar wie er het hardst roept wat er gezegd zou zijn. En vraag je dan af: Cui bono?