Wijers slaat drie deuken in de democratie

Informateur Hans Wijers heeft zijn excuses aangeboden aan een leugenaar, omdat hij haar leugenaar zou hebben genoemd. Iemand leugenaar noemen past niet in het spoorboekje van een spoedige formatie, dus heeft Wijers voor de lieve vrede zijn uitspraak ingetrokken en zijn excuses aangeboden aan de leugenaar in kwestie.

Heel fideel van Wijers.

Feit is echter dat deze leugenaar heeft gelogen dat er duizenden mensen ons land in zouden komen via een stapeling van gezinshereniging. “Nareis op nareis”, riep ze in een poging de PVV voorbij te streven tijdens een van de vele vorige verkiezingen.

Tevergeefs. Maar dat terzijde.

Feit blijft dat Dilan Yeşilgöz een leugenaar is. De excuses van Wijers leren ons dat een leugenaar in de politiek niets te verwijten valt. Eerst hadden we rechtsextremisten als Wilders nodig om de democratie af te breken, nu hebben we een kopstuk van Democraten ‘66 die een deuk slaat in onze democratie.

Opnieuw tevergeefs.

Wijers blijkt zich immers volgens het laatste nieuws alsnog te hebben teruggetrokken als informateur. Niet omdat hij een leugenaar ‘leugenaar’ noemde, maar vanwege de inhoud van een privé-appje. Waarmee hij voor hij de deur achter zich dichttrekt, nog even twee democratische verworvenheden op de tocht zet: de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Dat brengt de balans op drie deuken in twee dagen tijd!

Met zulke democraten heb je geen fascisten meer nodig.