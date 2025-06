'Wij zijn ondergeschikte larven'

"Als onze kleinkinderen later door de geschiedenis swipen komen ze heel veel Nederlandse plaatsnamen tegen", zegt druktemaker Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. "Maastricht in 1992, The Hague in 2025, Arnhem in 2033, zonder context zouden ze het idee kunnen krijgen dat we destijds een grote vinger in de pap hadden. Dat was niet zo."