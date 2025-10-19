Wij zijn Europa Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 212 keer bekeken • bewaren

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver Persoon volgen

Rechtse populisten geven consequent anderen de schuld van hun slecht onderbouwde plannen. Europa is daarbij een favoriet doelwit. Alsof de Europese Unie iets is dat buiten ons staat en naar willekeur beslissingen voor Nederland neemt. Terwijl wij Europa zijn. Een samenwerkingsverband waar alle deelnemende Europese landen invloed op uitoefenen en wij als kiezers ook. Want met de vierjaarlijkse Europese verkiezingen stemmen wij voor de samenstelling van de EU en dus voor beleid.

En net als overal in de politiek zijn compromissen soms nodig. Dus we krijgen niet altijd onze zin. Maar de Europese samenwerking levert ons veel op. Soms niet direct zichtbaar, maar vaak ook wel.

Dat je overal in Europa kunt bellen en je data kunt gebruiken uit je bundel is aan de EU te danken. En het is bovendien een Nederlands succes. Want Neelie Kroes maakte als Nederlandse Eurocommissaris het mogelijk dat we in heel Europa kunnen bellen en internetten zonder extra kosten.

De EU maakt het mogelijk dat we nu vrij kunnen reizen, werken en studeren in Europa. Dat we in een groot deel van Europa met één munt kunnen betalen. Allemaal gemakken die we aan de EU te danken hebben.

Om te zorgen dat deze verworvenheden echt verankerd worden, zijn er Europese wetten. Die we met elkaar gemaakt hebben. En zoals dat gaat met wetten en alle andere afspraken die je maakt, beloof je dat je je eraan houdt. Niet om ze facultatief te laten zijn wanneer een politieke partij in een land dat beter uitkomt. Of om er een eigen versie van te presenteren aan de achterban omdat het krachtig overkomt.

Vertel dan het hele verhaal in plaats van stoer te doen voor de bühne. Als er in Europees verband afspraken gemaakt worden om de migratiestroom te beheren, dan zijn dat de afspraken die gemaakt zijn. Als je je aan afspraken niet wilt houden en dan de ‘schuld’ legt bij Europa, dan heb je gewoon je huiswerk niet goed gedaan. Dat is heel simpel.

En wanneer een land in de Unie het lastig heeft, zoek je naar manieren om dat met elkaar op te lossen. Dat is solidariteit. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan hoe de Verenigde Staten daar tot nog toe mee omgaan. Bijdragen aan staten met een zwakkere economie is daar nooit een issue geweest in de publieke opinie, zoals dat met de hulp aan Griekenland destijds bij ons wel was.

In de Verenigde Staten dragen grote staten als Californië en New York structureel bij aan de ontwikkeling van staten met een kleinere economie, zoals Mississippi of Utah. Dat is daar een vanzelfsprekend onderdeel van een federatie waarin groei van de één de stabiliteit van de ander versterkt. In Europa gebeurt hetzelfde, maar dan bezield door een negatieve opinie vanuit anti-rechtstatelijke partijen.

Die Europese samenwerking is nu extra belangrijk. De terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten laat zien hoe belangrijk het is dat Europa zijn eigen koers blijft bepalen. In een tijd waarin internationale verhoudingen verschuiven, groeit de waarde van een stabiele en zelfbewuste Europese gemeenschap. Europa neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor energie, defensie, handel en technologie, uit ambitie om onze waarden te beschermen en onze toekomst vorm te geven.

Wij zijn Europa. In onze samenwerking, onze solidariteit, onze hoop. In de belbundel die overal werkt, in de trein die grenzen overstijgt, in de lucht die we samen schoner maken. Europese samenwerking zorgt dat we samen sterk staan. En natuurlijk gaat nog niet alles goed. Maar dat is alleen maar een motivatie om het morgen beter te doen.

Samen maken we die toekomst mogelijk. Door te investeren in elkaar, door te geloven in de kracht van samenwerking, door onze stem te gebruiken voor het geheel. Europa is een gemeenschap van mensen die weten dat vooruitgang pas betekenis krijgt wanneer iedereen kan meedoen. Ook op 29 kan je voor Europa stemmen.