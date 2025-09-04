Wij zeggen na 30 jaar ons lidmaatschap van Natuurmonumenten op vanwege samenwerking met Coca-Cola

Open brief aan Jeroen de Koe, Directeur Natuurmonumenten
Beste Jeroen,
Met pijn in het hart zeggen wij na bijna drie decennia onze lidmaatschappen van Natuurmonumenten op. Aanleiding is de paginagrote gezamenlijke advertentie van Coca-Cola en Natuurmonumenten in de Volkskrant van 25 en 28 augustus waarin de loftrompet wordt gestoken over de sponsoring van een waterproject in Brabant door Coca-Cola.
Met verbijstering en ongeloof hebben wij deze advertenties bekeken. Wij zijn zeker niet principieel tegen samenwerking tussen Natuurmonumenten en bedrijven. Maar wij vinden het wel onbegrijpelijk dat Natuurmonumenten in zee gaat met uitgerekend Coca-Cola, een bedrijf dat zich in veel opzichten maatschappelijk onverantwoord gedraagt, met schadelijke gevolgen voor zowel de volksgezondheid als de natuurlijke rijkdom in de hele wereld.
Coca-Cola draagt sinds lange tijd wereldwijd actief bij aan een ongezonde levensstijl. Er is een direct verband tussen de promotie en toegenomen consumptie van de producten van Coca-Cola (en soortgelijke bedrijven) en de wereldwijde toename van overgewicht, met bijbehorende gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten. Dat staat niet los van de agressieve marketing van Coca-Cola gericht op kinderen en jongeren.
Het bedrijf is berucht omdat het wetenschappers financiert die het verband tussen de consumptie van suiker en overgewicht onderuit proberen te halen, door de focus te verschuiven naar gebrek aan beweging.
1 Het drinken van cola wordt afgeraden door het Voedingscentrum.
2 Coca-Cola is verder de grootste plastic vervuiler ter wereld.
3 Volgens de Plastic Soup Foundation produceert Coca-Cola 100 miljard plastic flessen per jaar. Volgens onderzoek zijn in meer dan vijftig landen de meeste lege plastic flessen die op stranden, langs rivieren, in parken en dergelijke worden aangetroffen afkomstig van Coca-Cola.
4 Het is mede door de intensieve lobby van grootverbruikers van plastic verpakkingsmateriaal als Coca-Cola dat vorige maand de pogingen om te komen tot een Internationaal Plastic Verdrag zijn mislukt, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van oppervlaktewater wereldwijd.
Terwijl Coca-Cola in de advertenties goede sier maakt met de sponsoring van een waterproject van Natuurmonumenten in Brabant, maakt het bedrijf zich schuldig aan het onttrekken van onverantwoorde hoeveelheden grondwater in vele landen, waaronder bijvoorbeeld India en Mexico waar toegang tot schoon water voor veel mensen een probleem is.
Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) van de Verenigde Naties heeft vorig jaar kernachtig samengevat waarom het almaar niet opschiet met het beschermen van de natuur op aarde.
5 IPBES noemde als grondoorzaken individualisme, materiële kortetermijndenken, overproductie en de dominantie van specifieke mensen en partijen over de natuur en de concentratie van macht en kapitaal. Maar ook: 'Obstructie, gevestigde belangen die inzetten op lobby, desinformatie en machtsbehoud.'
6 Desinformatie is precies waar Coca-Cola zich, met dank aan Natuurmonumenten, schuldig aan maakt door te suggereren dat het bedrijf goed bezig is voor natuur en milieu. Met de advertenties heeft Natuurmonumenten een schaamteloze gelegenheid tot greenwashing gecreëerd voor Coca-Cola. Wij voelen ons niet thuis bij een organisatie die een bedrijf als Coca-Cola onterecht aan een groen imago helpt. Tot ons verdriet bemoeilijkt Natuurmonumenten met deze samenwerking juist het werken aan een mooiere, gezondere en natuurrijke wereld.
Wij hopen van harte dat Natuurmonumenten terugkomt van deze heilloze samenwerking en zich realiseert dat het dienen van de belangen van Coca-Cola niet past bij het zorgvuldig omgaan met de erfenis van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans, oprichters van de vereniging. Wij horen graag wanneer het zo ver is, zodat we ons weer kunnen aanmelden als lid om samen met andere groene burgers en organisaties écht werk te maken van een gezonde planeet.
Met vriendelijke groet,
Michiel Bussink, auteur en publicist op het gebied van natuur en milieu
Johan Frijns, directeur BankTrack
(Beiden op persoonlijke titel)
