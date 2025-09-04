Wij zeggen na 30 jaar ons lidmaatschap van Natuurmonumenten op vanwege samenwerking met Coca-Cola

Het bedrijf is berucht omdat het wetenschappers financiert die het verband tussen de consumptie van suiker en overgewicht onderuit proberen te halen, door de focus te verschuiven naar gebrek aan beweging.



1 Het drinken van cola wordt afgeraden door het Voedingscentrum.



2 Coca-Cola is verder de grootste plastic vervuiler ter wereld.



3 Volgens de Plastic Soup Foundation produceert Coca-Cola 100 miljard plastic flessen per jaar. Volgens onderzoek zijn in meer dan vijftig landen de meeste lege plastic flessen die op stranden, langs rivieren, in parken en dergelijke worden aangetroffen afkomstig van Coca-Cola.



4 Het is mede door de intensieve lobby van grootverbruikers van plastic verpakkingsmateriaal als Coca-Cola dat vorige maand de pogingen om te komen tot een Internationaal Plastic Verdrag zijn mislukt, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van oppervlaktewater wereldwijd.

Terwijl Coca-Cola in de advertenties goede sier maakt met de sponsoring van een waterproject van Natuurmonumenten in Brabant, maakt het bedrijf zich schuldig aan het onttrekken van onverantwoorde hoeveelheden grondwater in vele landen, waaronder bijvoorbeeld India en Mexico waar toegang tot schoon water voor veel mensen een probleem is.

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) van de Verenigde Naties heeft vorig jaar kernachtig samengevat waarom het almaar niet opschiet met het beschermen van de natuur op aarde.



5 IPBES noemde als grondoorzaken individualisme, materiële kortetermijndenken, overproductie en de dominantie van specifieke mensen en partijen over de natuur en de concentratie van macht en kapitaal. Maar ook: 'Obstructie, gevestigde belangen die inzetten op lobby, desinformatie en machtsbehoud.'



6 Desinformatie is precies waar Coca-Cola zich, met dank aan Natuurmonumenten, schuldig aan maakt door te suggereren dat het bedrijf goed bezig is voor natuur en milieu. Met de advertenties heeft Natuurmonumenten een schaamteloze gelegenheid tot greenwashing gecreëerd voor Coca-Cola. Wij voelen ons niet thuis bij een organisatie die een bedrijf als Coca-Cola onterecht aan een groen imago helpt. Tot ons verdriet bemoeilijkt Natuurmonumenten met deze samenwerking juist het werken aan een mooiere, gezondere en natuurrijke wereld.