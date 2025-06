Wij willen kiezen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

Jan Hoek GroenLinks-lid, was stadsdeelwethouder in Amsterdam Zeeburg, lid van de Amsterdamse gemeenteraad en wethouder in Almere

Zeggenschap. Democratisering. Inspraak. Het is waar Links over gaat. Mensen de regie laten hebben over hun leven, hun werk, hun buurt. Niet het enige waar Links over gaat, maar wel een wezenlijk onderdeel. Mensen zijn geen onderdanen, maar individuen die hun individuele invloed moeten kunnen uitoefenen. Hun leven en lot in eigen hand moeten kunnen nemen. In samenspraak met elkaar. In discussie met elkaar. Niemand heeft zo maar de waarheid in pacht of het gelijk aan zijn zijde. Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren aan het debat. Zo nu en dan trekken we een conclusie uit het debat, omdat er iets besloten moet worden, maar daarna kan het debat gewoon weer door.

GroenLinks en PvdA zijn bezig om samen een nieuwe linkse beweging op touw te zetten. Een beweging die Links in Nederland weer smoel geeft, een verhaal heeft en de ambitie om aan de knoppen te zitten. Een project dat steeds met stoom en kokend water verder wordt gebracht. Als Rutte IV struikelt over de nareiziger-op-nareiziger-leugen, moet het vehikel in no-time in de benen geholpen worden. En als rechts strandt in zijn wanhoopspoging om GL/PvdA buiten de deur te houden met een coalitie van oplichters, ophitsers, prutsers en pestkoppen, dan moet er weer binnen de kortste keren een kandidatenlijst en een programma komen. Kortom, het bouwen van die linkse beweging wordt nogal gehinderd door gebeurtenissen. Niet erg, want het is bijvoorbeeld best fijn als het kabinet-Wilders valt, maar het vraagt improvisatie. Maar het kan te bont worden.

Dat gebeurt nu bij het kiezen van de lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen. Het kiezen van de lijsttrekker is niet zo maar een keuze. De lijsttrekker is het gezicht van de partij, de ideeën en het karakter van de partij in persoon. Het is een belangrijke keuze en in de manier van kiezen moeten de opvattingen van GL/PvdA over zeggenschap tot uitdrukking komen. Dat gaat hier niet gebeuren. Op 6 juni ging de kandidaatstelling open, op 20 juni moet de lijsttrekker er staan. Met let wel, drie dagen campagne, omdat de kandidaten ook nog op geschiktheid moeten worden beoordeeld. Dat is geen open procedure, dat is een procedure die alleen Frans Timmermans op het schild zal hijsen. Het is een procedure die alle betrokkenheid van leden tot een wassen neus maakt. Niemand zal hier de handschoen oppakken. Omdat het onmogelijk is.