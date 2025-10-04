‘Wij staan ruimhartig achter Oekraïne, maar met wat eigenlijk?’

'Onze leiders kunnen niets of hebben kwalijke intenties, en als ze dat niet hebben richten ze alle energie in het met woorden vangen van de tegenstanders', zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. 'Maak er maar een loterij van. Ieder jaar een nieuwe leider, met een jaarlijkse unboxing op bijvoorbeeld het Malieveld. De kans dat er dan eindelijk gaat gebeuren wat u wilt wordt er groter van, de kans dat Frans Timmermans of Geert Wilders premier wordt, ook.'