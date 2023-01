Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de Afghaanse vluchtelingen opvangen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Sinds de dramatische terugtrekking van NAVO-troepen uit Afghanistan in 2021 regeert de Taliban over het land. Sinds zij de macht in Afghanistan hebben overgenomen, is het land er niet beter op geworden. Mensenrechten worden geschonden, minderheden worden aangevallen, vreedzame protesten worden beantwoord met geweld en vrouwenrechten worden afgepakt.

Op 24 december 2022 heeft de Taliban haar regime weer kenbaar gemaakt door een bevel af te geven waarmee het voor vrouwen verboden wordt om te werken in nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties. Dit besluit omtrent vrouwenrechten kwam slechts een paar dagen nadat de Taliban het besluit om vrouwen van universiteiten te verbannen kenbaar maakte, na in maart 2022 al te hebben besloten dat meisjes niet naar de middelbare school mogen.

Het voortzetten van het beleid van de Taliban zal catastrofale gevolgen hebben voor de Afghaanse bevolking en ongetwijfeld nieuwe vluchtelingenstromen op gang zetten, maar wereldwijde verontwaardiging hierover lijkt uit te blijven. Welke landen kunnen nog iets betekenen voor de Afghaanse bevolking?

NAVO

De oorzaak dat de Taliban in 2021 de macht over Afghanistan ontzettend snel kon overnemen, ligt bij de landen van de NAVO.

De NAVO besloot om alle troepen terug te trekken, terwijl het Afghaanse leger de opmars van de Taliban niet kon stoppen. Fouten zijn gemaakt en daar kan nu niks meer aan gedaan worden, tenzij de NAVO opnieuw Afghanistan wil binnenvallen. Dit ligt echter niet voor de hand, aangezien de NAVO genoeg crisissen aan haar hoofd heeft en oorlog in Afghanistan absoluut niet preferabel is.

De NAVO- en EU-landen hebben wel sancties ingesteld tegen de Taliban, maar de Taliban trekt zich daar niets van aan en zet haar gewelddadige regime voort. Ministers uit westerse landen spreken zich uit tegen de wandaden van de Taliban, maar ook dat gaat dat niet veel opleveren. Wat de NAVO-landen kunnen doen, als zij de Afghaanse bevolking écht willen helpen, is overleggen met de landen die wel invloed op de Taliban kunnen uitoefenen.

Maar is dat mogelijk?

China, Pakistan en Iran

Daarmee komen we terecht bij China, Pakistan en Iran. De drie landen grenzen aan Afghanistan en zijn machtig genoeg om daadwerkelijk druk te zetten op de Taliban.

Het moge duidelijk zijn dat Iran totaal niks voor de Afghaanse bevolking in Afghanistan gaat betekenen. De regering van Iran schendt zelf immers net zo hard mensenrechten en vooral vrouwenrechten als de Taliban. Iran zal op korte termijn geen druk zetten op de Taliban om de mensenrechtenschendingen te stoppen. Iran vangt wel Afghaanse vluchtelingen op.

Pakistan heeft een vreemde relatie met de Taliban. Zij hebben de Taliban gesteund met het idee dat de Taliban ervoor kan zorgen dat India, de rivaal van Pakistan, geen invloed krijgt in de regio. Zelf ontkennen zij echter deze steun. Toch blijkt de Taliban nu zij de macht hebben, zich tegen Pakistan te keren. De Taliban heeft namelijk artilleriebeschietingen uitgevoerd over de grens bij Pakistan in december 2022. Pakistan zelf zegt dat de beschietingen gericht waren op burgerdoelen. Toch is het onwaarschijnlijk dat Pakistan iets voor de Afghaanse bevolking in Afghanistan zelf zal gaan betekenen, want het zal hen niets opleveren. Zij vangen wel Afghaanse vluchtelingen op.

Tot slot is er nog China wat net zoals Iran en Pakistan niet bekend staat om het goed omgaan met mensenrechten. De Chinese overheid heeft de Taliban beloofd economische steun te verlenen, mits de Taliban rekening houdt met Chinese belangen. Hiermee doelt China op de belangen om Oeïgoerse militanten tegen te houden in het aanvallen van de Nieuwe Zijderoute. Met deze Nieuwe Zijderoute krijgt China meer politieke en economische macht. Het is dus voor China niet interessant om tegen hun eigen belangen in te gaan door druk te zetten op de Taliban. Ook China zal dus geen bondgenoot zijn voor mensenrechten in Afghanistan. Daarnaast weigert China om Afghaanse vluchtelingen op te vangen.

Vluchtelingen

Het ziet er dus naar uit dat er geen invloedrijke landen zijn, grenzend aan Afghanistan, die willen en kunnen ingrijpen. Ook blijft het regime van de Taliban in stand en wordt steeds strenger jegens de Afghaanse bevolking. Een logisch gevolg gaat zijn dat er wereldwijd meer Afghaanse vluchtelingen kunnen worden verwacht. Afgelopen jaar zag de EU een piek van het aantal Afghaanse vluchtelingen door de machtsovername van de Taliban. Het minste wat de NAVO-landen nu kunnen doen is ervoor zorgen dat de Afghaanse vluchtelingen veilig worden opgevangen in landen waar ze welkom zijn.

Het sentiment in de Nederlandse samenleving lijkt steeds meer te keren naar een anti-vluchtelingenbeleid. In de peilingen staan de anti-immigratiepartijen hoog en de verkiezingen komen met de dag dichterbij. De Afghaanse vluchtelingen leven in diaspora en zijn enkel op zoek naar veiligheid. De NAVO, waar wij als land ook lid van zijn, heeft deze situatie in Afghanistan mede veroorzaakt. Daarom moeten wij nu onze collectieve verantwoordelijkheid nemen en de Afghaanse vluchtelingen opvangen. Een asielstop zou immoreel zijn en gaat daarnaast in tegen heel wat internationale verdragen. Wij moeten de Afghaanse vluchteling blijven steunen, want wij zijn medeverantwoordelijk voor de situatie in dat land.