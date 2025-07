Wij laten ons gijzelen door onwaarheden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Door: Ingrid Lunter en Roel Berghuis

De afgelopen week was een nachtmerrie, niet voor ons speciaal maar voor iedereen, wij die in Nederland wonen en verblijven. Onze democratische waarden die, al jaren lang, met voeten getreden wordt onder aanvoering van G. Wilders met in zijn kielzog onder andere Nieuw Sociaal Contract, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de BoerBurgerBeweging.

Wat een gotspe om over de ruggen van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te stemmen voor wetten die zeer waarschijnlijk de toets der Grondwet niet kunnen doorstaan. Maar toch, de toon is opnieuw gezet, dit ook met het oog op de jacht op kiezers. Een deel van de Tweede Kamer is Oost-Indisch doof gebleken voor alle argumenten aangedragen door kerken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hulporganisaties, de Immigratie-en Naturalisatiedienst, de Raad van State, politie etc. De strengste asielwetten ooit brengen mensen tot stilstand, deze wetten die mensen uitsluiten en breken alsof zij geen mensen zijn met mensenrechten.

Het kwaad

Het kwaad zit niet in de mensen die gevlucht zijn om te kunnen leven, het kwaad zit niet in mensen die illegaal zijn (geworden), het kwaad zit in mensen die, om welke reden dan ook, vinden dat zij meer rechten hebben dan zij. Mensen die met geweld tekeer gaan tegen huisvesting van 14 jonge gevluchte meisjes in Coevorden, mensen die als 'uitzinnigen' tekeer gaan in Helmond onder aanvoering van Geert Wilders 'Willen we een AZC in Helmond?'. Waar hebben we dit eerder gehoord? Alles lijkt gelegitimeerd, vervolgens wordt er niet of nauwelijks tegen opgetreden, met als gevolg dat opnieuw de meest kwetsbare mensen het onderspit delven.

Het onophoudelijk mensen in een kwaad daglicht stellen, het onomwonden liegen over aantallen, lijkt als een virus veel mensen geïnfecteerd te hebben, het gif wat verspreid wordt kent zijn weerga niet. Feiten lijken er niet toe te doen. Waar is de zo door ons gewenste vanzelfsprekendheid dat wij een ander gunnen wat wij zelf zo koesteren, veiligheid, een dak boven ons hoofd, een perspectief…