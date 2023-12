Wij functioneren het beste als wij onze eigenheid niet hoeven te verstoppen

Wij hebben in onze stad een stap vooruit gezet met de hoofddoek, keppel of tulband op het hoofd boven het uniform; een noodzakelijk teken voor moslima’s en andere religieuzen dat wij de wet voor vrijheid van godsdienst en tegen discriminatie wel degelijk serieus nemen. Het hoort precies bij wat wij onlangs nieuwe Kamerleden zagen doen, toen zij de eed aflegden met een keuze tussen ‘dat verklaar en beloof ik’ en ‘zo helpe mij God almachtig’. Politiemensen en Boa’s starten ook zo.

Natuurlijk zijn zij als gezagsdragers neutraal en professioneel, daar zijn zij op uitgekozen. Dat nemen zij mee van hun opvoeding en leren zij toepassen in hun opleiding. Zo zijn zij gemaakt voor hun vak om de wet te handhaven volgens de bevoegdheden die de wet hen geeft en waarover zij verantwoording afleggen. Dat gebeurt met of zonder religieuze hoofddeksels. Ik ben blij dat onze handhavers ons willen beschermen en daar hard voor werken, met hun volle aandacht voor schoon, heel en veilig in onze straten en parken, voor onze bewoners en bezoekers.

Wij allen functioneren het beste als wij onze eigenheid niet hoeven te verstoppen. Want in een schuilplaats kunnen wij geen bijdrage leveren aan onze wijken, zijn wij geremd in ons werk, want wij leven met angst voor ontdekking. Vraag het maar aan de homo’s. Ik weet hoe dat voelt, want ik word overladen met hoon, haat en discriminatie als ik een Keppel draag bij joodse plechtigheden. En mijn christelijke vrienden die hun schoenen uitdoen als zij met mij de moskee bezoeken, komen bruut achter het vreeswekkende van discriminatie. Ook vrouwen vechten nog tot op de dag van vandaag voor gelijkwaardigheid.